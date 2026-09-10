L’unica Ferrari Enzo nera opaca di fabbrica va all’asta: viene dai reali del Brunei

Non sfoggia il nero lucido che tutti conoscono, si tratta del nero opaco, di fabbrica, semplicemente unico. Su 400 Ferrari Enzo costruite, una sola è uscita da Maranello con questa finitura, e non è un caso che l’abbia voluta la famiglia reale del Brunei, famiglia già proprietaria di diversi capolavori nel corso dei decenni.

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La storia di questa Enzo del 2004 è esattamente il tipo di provenienza che trasforma un’auto da rara a irripetibile. Commissionata da un membro della casata regnante del Brunei, collezionisti noti per una flotta di esemplari unici che farebbe impallidire qualsiasi museo, era destinata alla residenza londinese della famiglia.

Per qualche tempo è circolata tra Hampstead, Mayfair e Knightsbridge: una hypercar da 660 CV con la carrozzeria opaca come un pezzo di grafite, nelle strade dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi è sparita verso l’Asia-Pacifico.

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Il capitolo successivo si apre nel 2022, quando l’Enzo torna in Europa e viene affidata alla Carrozzeria Zanasi, specialisti nella revisione delle hypercar Ferrari in edizione limitata. I lavori hanno comportato la sostituzione di tutto ciò che aveva bisogno di attenzione, frizione, pompe del carburante, guarnizioni, per un totale di circa 120.000 euro, un intervento documentato, firmato. Poi il trasferimento in Canada, dove l’auto è stata seguita da Ron Tonkin Gran Turismo e da Ferrari di Vancouver, e dove da allora si conserva in condizioni eccellenti.

Il contachilometri segna 5.640 chilometri da nuovo. Ventidue anni di vita, una storia che attraversa tre continenti, e una Enzo che ha percorso meno di quanto faccia la maggior parte delle persone in due mesi.

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Gli interni erano stati disegnati per completare l’esterno: pelle nera, strumentazione rossa. Una coerenza estetica che, sommata alla verniciatura opaca ordinata in fabbrica, rende questo esemplare qualcosa che non si trova altrove.

RM Sotheby’s non ha comunicato una stima ufficiale, l’asta si aprirà il 23 settembre e si chiuderà il 30. Il mercato delle Enzo si muove tra i 7,7 e i 13 milioni di dollari, in base a condizioni e specifiche. Questa, con la sua combinazione di unicità assoluta, provenienza reale e chilometraggio quasi nullo, non ha molti termini di paragone.