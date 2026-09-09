Jeep Avenger 2026 o modello precedente? Le differenze da conoscere prima dell’acquisto

Meglio comprare la nuova Jeep Avenger 2026 oppure risparmiare qualcosa scegliendo un esemplare usato della versione precedente? La domanda ha senso, soprattutto perché il restyling non ha stravolto il modello ma ha corretto alcuni aspetti che nella prima serie avevano lasciato qualche dubbio. Il prezzo, inoltre, non si è allontanato troppo da quello della vecchia Avenger, soprattutto considerando le promozioni che Jeep continua a proporre.

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Jeep Avenger 2026, cosa cambia davvero rispetto alla precedente

Le differenze si vedono già guardando il frontale. La nuova Avenger adotta una calandra ridisegnata e, sugli allestimenti più ricchi, anche elementi luminosi a LED integrati. Arrivano poi i fari Matrix LED, paraurti rivisti, nuovi cerchi in lega e una grafica leggermente diversa per i gruppi ottici posteriori. Anche la scelta dei colori si amplia con tinte come Bamboo e Forest.

Dentro, però, il passo avanti è forse ancora più evidente. Uno degli aspetti più criticati della prima Avenger riguardava infatti la qualità percepita dell’abitacolo, con molte superfici rigide. Sulla versione aggiornata Jeep interviene proprio qui, introducendo materiali più morbidi sulla plancia e sui pannelli porta anteriori.

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Resta il display centrale da 10,25 pollici, già presente in precedenza, ma aumenta la dotazione tecnologica. Tra le novità c’è la telecamera anteriore che consente una visione a 360 gradi dall’alto, utile soprattutto nei parcheggi e nelle manovre più strette.

La modifica più importante, però, riguarda il motore benzina. La nuova Avenger adotta il Turbo 100 di Stellantis con distribuzione a catena, abbandonando la soluzione con cinghia in bagno d’olio del precedente 1.2 turbo da 100 CV. È un dettaglio tecnico che può pesare molto nella scelta, soprattutto per chi guarda alla durata nel tempo e vuole evitare alcune delle criticità associate al vecchio sistema.

A questo punto la domanda diventa soprattutto economica. Se si trova un usato recente a un prezzo molto più basso, la vecchia Avenger può ancora avere senso. Ma se la differenza è limitata, la nuova 2026 parte avvantaggiata.

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Offre un abitacolo migliorato, qualche tecnologia in più, un design aggiornato e soprattutto un motore rivisto in uno dei suoi aspetti più delicati. Senza dimenticare che un modello più recente, a parità di condizioni, potrebbe mantenere meglio il valore nel tempo. Per questo a nostro avviso, salvo occasioni particolarmente convenienti sul mercato dell’usato, la nuova Jeep Avenger 2026 appare oggi la scelta più completa.