Fiat Mobi si aggiorna: il nuovo Firefly cambia le carte in tavola in un mercato importante

Fiat aggiorna la Mobi Trekking in Argentina e per il Model Year 2027 sceglie di intervenire soprattutto dove può fare la differenza nell’uso quotidiano. La piccola city car non cambia impostazione, ma riceve un nuovo motore, qualche ritocco estetico e alcune modifiche all’abitacolo. Il prezzo sul mercato argentino è stato fissato a 30.280.000 pesos.

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Fiat Mobi Trekking MY27, il nuovo Firefly è la novità principale

Sotto il cofano arriva il 1.0 Firefly N3 da 999 cc, un tre cilindri da 71 CV e 95 Nm di coppia. Non è un motore pensato per cambiare il carattere della Mobi, che resta una vettura soprattutto urbana, ma per renderla più efficiente. I consumi dichiarati scendono infatti da 6,5 a 5,5 litri ogni 100 km, un dato che può avere un peso importante per chi la utilizza ogni giorno.

Fiat ha deciso di non stravolgere il resto. La Mobi Trekking continua a puntare su dimensioni compatte e semplicità, ma si presenta con qualche dettaglio in più per distinguersi. Cambiano gli adesivi sulla carrozzeria, le maniglie diventano nere e arrivano nuove combinazioni bicolore. I cerchi da 14 pollici restano quelli già conosciuti, ma vengono proposti con una finitura più scura.

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Anche l’abitacolo riceve qualche modifica. La console centrale cambia leggermente impostazione e riprende alcune soluzioni viste sulla Fiat Strada. Sono nuove anche le cornici delle bocchette dell’aria e quelle del sistema multimediale. Il volante, invece, è lo stesso già utilizzato su Argo e Cronos.

Nel complesso, l’interno non cambia radicalmente, ma appare un po’ più vicino alle Fiat di più recente progettazione vendute in Sud America. È un aggiornamento leggero, coerente con il tipo di vettura e con il ruolo che la Mobi continua ad avere nella parte più accessibile della gamma.

La Mobi Trekking MY27 viene venduta con una garanzia di tre anni o 100.000 km. Per settembre Fiat propone anche diverse formule di finanziamento. Tra queste c’è un credito fino a 24 milioni di pesos con tasso nominale annuo dello 0 per cento per 12 mesi. Sono disponibili inoltre un finanziamento UVA fino a 30 milioni di pesos su 36 mesi e un piano 80/20 con rata iniziale indicativa di 259.000 pesos.

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Più che una rivoluzione, quindi, questo Model Year 2027 è un aggiornamento mirato. La vera novità è il nuovo Firefly, che promette consumi più bassi, mentre le modifiche estetiche e interne servono a mantenere la Mobi attuale senza cambiarne la formula.