Cinture sui quadricicli pesanti: il Codice della Strada corregge il bug normativo

Fisco e Leggi

Finalmente si sono accorti che chi guidava un quadriciclo pesante, un mezzo comunque da 400 kg, 15 kW, capace di prestazioni superiori a una microcar, non aveva alcun obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. Cinture che, per paradosso, i costruttori montavano comunque di serie, perché le direttive tecniche europee lo imponevano. La legge italiana, però, non ne sapeva niente.

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Il testo-base del Nuovo Codice della Strada, ora in pubblica consultazione fino al 13 settembre, mette finalmente una pezza. Compare l’obbligo esplicito di allacciare le cinture e, dove necessario, di installare i seggiolini per bambini, anche sui quadricicli pesanti a carrozzeria chiusa, categoria L7e. Una correzione attesa, banale quasi, eppure rimasta in sospeso dal 2010.

Fu proprio quell’anno, con la legge n. 120, che il legislatore estese l’obbligo dei sistemi di ritenuta ai quadricicli leggeri chiusi (L6e). La categoria L7e, invece, dimenticata. All’epoca il problema sembrava irrilevante: i mezzi di entrambe le tipologie si contavano sulle dita di una mano. Nessuno ci fece caso, nessuno intervenne. Il bug normativo sopravvisse indisturbato a ogni successiva revisione del Codice.

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Nel frattempo, il mercato delle microcar è esploso. I quadricicli leggeri, massimo 350 kg, 45 km/h, 4 kW, guidabili a 14 anni con la patente AM, hanno sempre dovuto allacciare le cinture. I quadricicli pesanti, fino a 400 kg, 15 kW, patente B1 richiesta, no. Il mezzo più potente, più veloce, più pesante era anche quello con meno obblighi di sicurezza passiva.

Ancora più grottesco, le case costruttrici installavano le cinture sui veicoli L7e indipendentemente dall’obbligo di legge, seguendo le prescrizioni tecniche comunitarie. L’infrastruttura di sicurezza c’era, mancava solo la norma che ne imponesse l’uso.

La consultazione pubblica chiude il 13 settembre. Se il testo passerà senza stravolgimenti, chi sale su un quadriciclo pesante (vedi la futura Multiplina) dovrà allacciarsi come chiunque altro. Una cosa ovvia, in ritardo di sedici anni.