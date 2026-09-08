Leapmotor C10, a settembre maxi sconto: elettrica e REEV a 27.900 euro

Leapmotor punta forte sulla C10 con una promozione di settembre decisamente aggressiva. Il grande SUV del marchio cinese legato a Stellantis viene infatti proposto a 27.900 euro sia nella versione completamente elettrica sia nella variante REEV con range extender. In entrambi i casi l’offerta riguarda vetture in pronta consegna e comprende anche la easyWallbox, un dettaglio interessante per chi vuole organizzare subito la ricarica domestica. Le condizioni resteranno disponibili fino al 30 settembre 2026.

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Leapmotor C10 a 27.900 euro: due offerte molto diverse tra loro

Per la Leapmotor C10 elettrica la formula prevede un anticipo di 5.745 euro, seguito da 35 rate mensili da 299 euro. Alla fine rimane una maxi rata da 15.395 euro. Il TAN fisso è del 4,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 6,87 per cento. Il prezzo promozionale è particolarmente interessante considerando che la C10 Life con batteria da 69,9 kWh parte normalmente da 37.400 euro. Parliamo quindi di uno sconto nell’ordine dei 9.500 euro. Il motore sviluppa 218 CV e l’autonomia dichiarata arriva fino a 424 km WLTP.

Ancora più bassa è la rata scelta per la C10 REEV Hybrid. Il prezzo rimane sempre di 27.900 euro, ma l’anticipo scende a 5.370 euro e le 35 rate sono da appena 199 euro al mese. In questo caso, però, la rata finale sale parecchio e raggiunge 19.606 euro. Il TAN resta al 4,99 per cento, mentre il TAEG è del 6,69 per cento. La REEV utilizza il motore a benzina principalmente come generatore per estendere l’autonomia, permettendo di percorrere complessivamente fino a circa 970 km secondo i dati dichiarati.

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La promozione arriva mentre Leapmotor continua a crescere rapidamente anche sul mercato italiano. Ad agosto il marchio ha immatricolato 851 auto, facendo segnare un incremento del 255 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. La quota sul mercato italiano ha raggiunto l’1,2 per cento, mentre tra le sole elettriche Leapmotor è salita al 7 per cento.

Anche la C10 sta iniziando a ritagliarsi il proprio spazio. Nei primi otto mesi del 2026 la versione REEV ha raggiunto 678 immatricolazioni in Italia, contro le 560 registrate a fine luglio: significa quindi 118 unità aggiunte nel solo mese di agosto. La C10 completamente elettrica è invece arrivata a 91 unità da gennaio ad agosto.

I numeri restano lontani da quelli della piccola T03, vera protagonista della crescita Leapmotor, ma la C10 gioca una partita diversa. Con un prezzo promozionale sotto i 28 mila euro, dimensioni da grande SUV e la possibilità di scegliere tra elettrico puro e REEV, a settembre il modello diventa una delle proposte più aggressive del marchio in Italia.