Nel 1998 umiliava le berline sportive: c’era una volta la Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited

Nel 1998, Jeep fece una cosa che probabilmente molti avrebbero trovato assurda: prese un SUV da famiglia, ci infilò un V8 da 5,9 litri e annunciò di aver costruito l’utilitario più veloce del mondo. Niente male, no?

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La Grand Cherokee 5.9 Limited era l’ultimo atto della prima generazione, prodotta solo per l’anno modello 1998 e in circa 14.000 esemplari. Il motore Magnum V8 erogava 245 cavalli e 468 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a quattro rapporti e alla trazione integrale. Jeep dichiarava 0-100 in 7,3 secondi. I test indipendenti restituivano 6,8 secondi e un quarto di miglio in 15,2. Numeri che nel 1998 appartenevano alle berline sportive.

Il punto non era solo la potenza. Il cambio 46RE rinforzato, la rapportatura al 3,73, il differenziale posteriore autobloccante Trac-Lok, il fan di raffreddamento elettrico, lo scarico a bassa contropressione, i freni a disco su tutte e quattro le ruote con ABS. Jeep non si era limitata a gonfiare il motore e sperare per il meglio: aveva costruito un pacchetto coerente, da fabbrica, pensato per rendere quella potenza utilizzabile e non solo impressionante.

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Fuori, non si vedeva quasi niente. La silhouette era quella della Grand Cherokee di sempre. Interno in pelle, allestimento Limited, il comfort che ci si aspettava da un’ammiraglia Jeep dell’epoca. Gli unici indizi erano le prese d’aria sul cofano, i cerchi a cinque razze specifici, il badge “5.9” e l’uscita dello scarico più generosa. Niente spoiler, niente kit carrozzeria, niente che urlasse prestazioni.

Questa è la ragione per cui la 5.9 Limited conta ancora oggi, al di là del numero sul cronometro. Non fu il primo SUV ad alte prestazioni in senso assoluto, e non trasformò da solo il segmento. Arrivò però prima che le prestazioni fossero un argomento di vendita per i fuoristrada, e dimostrò che potevano esserlo. Nel 1998, un SUV non aveva bisogno di andare forte per vendersi, dato che lo faceva di default.