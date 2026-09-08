Opel porta a Rüsselsheim le sue icone: dalla RAK 2 del 1928 alla nuova Corsa GSE

Opel si prepara a trasformare il Klassikertreffen di Rüsselsheim in un vero viaggio attraverso quasi un secolo di storia, mettendo insieme alcune delle vetture più curiose, sportive e rappresentative mai realizzate dal marchio del Blitz. L’appuntamento è fissato per il 13 settembre, dalle 10 alle 16, e quest’anno avrà una cornice speciale: per la prima volta l’evento si svolgerà dentro e attorno alla storica Opel Schmiede di Mainzer Straße, edificio che nel 2026 festeggia i suoi primi 90 anni.

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Dalla Opel RAK 2 alla nuova Corsa GSE: passato e futuro si incontrano a Rüsselsheim

Tra le protagoniste assolute non poteva mancare la Opel RAK 2 del 1928, probabilmente una delle auto più incredibili mai costruite dalla casa tedesca. Quasi un secolo fa Fritz von Opel, nipote del fondatore Adam Opel, la portò sulla pista dell’Avus di Berlino raggiungendo 238 km/h. A spingerla non c’era un normale motore, ma ben 24 razzi a polvere montati posteriormente. Una dimostrazione che all’epoca sembrava quasi fantascienza e che contribuì a rendere Opel uno dei nomi più audaci nel campo della sperimentazione.

Il Klassikertreffen non sarà però dedicato soltanto alla velocità. Opel porterà anche alcuni veicoli storici utilizzati dai vigili del fuoco tedeschi. Tra questi ci sarà un Blitz Drehleiter DL 18 del 1962, equipaggiato con una scala Magirus capace di raggiungere 18 metri di altezza, insieme a una Opel Rekord Caravan del 1985 utilizzata per anni come mezzo di comando e ricognizione. Quest’ultima rimase in servizio fino al 2010 ed è ancora dotata delle apparecchiature radio e della caratteristica livrea utilizzata durante gli interventi.

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Non mancheranno modelli capaci di raccontare il lato più sportivo del marchio. La Opel Commodore GS/E del 1971 ricorderà gli anni in cui una grande berlina poteva offrire comfort e prestazioni di alto livello, mentre la più recente Rocks e-XTREME mostrerà un volto completamente diverso del Blitz: quello di un piccolo veicolo elettrico trasformato in una sorta di giocattolo off-road dall’aspetto decisamente fuori dagli schemi.

A rappresentare il presente ci penserà invece la nuova Opel Corsa GSE. Con 207 kW, equivalenti a 281 CV, e 345 Nm di coppia, è la Corsa di serie più potente mai realizzata. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in appena 5,5 secondi, un dato che la rende anche una delle Opel stradali più rapide attualmente in gamma. Una hot hatch elettrica che prova a riportare nel presente lo spirito delle vecchie GSi.

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Accanto a lei ci sarà anche l’attuale Opel Astra, prodotta proprio a Rüsselsheim, insieme a diverse generazioni di Kadett e Astra. Il tutto sarà accompagnato da una mostra dedicata ai 90 anni della Opel Schmiede, con fotografie, filmati e materiali originali legati alla storia industriale del marchio.