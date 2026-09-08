DS N°3, la francese che vuole far dimenticare il SUV urbano

DS Automobiles vuole dimenticare il Crossback. L’erede della DS 3 abbandona la carrozzeria rialzata da SUV urbano per tornare a una silhouette bassa, arrotondata, con quell’aria muscolare che i parafanghi anteriori pronunciati e le ruote distanziate sanno comunicare meglio di qualsiasi comunicato stampa.

Advertisement

Si chiamerà DS N°3, in linea con la nuova nomenclatura del marchio, vedi N°4, N°7, N°8, e farà la sua prima apparizione al Salone di Parigi in ottobre, sotto forma di concept. Le proporzioni generali, la direzione stilistica, ma non la vettura definitiva, almeno abbastanza per capire dove si sta andando.

Il punto di partenza è ammettere che il Crossback non ha funzionato. Lanciato nel 2018, aggiornato poi con la scomparsa del suffisso ma non dell’altezza da terra, non è mai riuscito a replicare il fascino della Citroën DS3 originale, quella hatchback bassa e personalizzabile che aveva convinto un’intera generazione a volerla. Alzarsi di qualche centimetro per inseguire il trend SUV è costato caro in termini di identità.

Advertisement

Il concept arriva descritto con un dettaglio interessante: un carattere leggermente ispirato al mondo dei rally. Suggerisce che qualcuno, in fase di design, abbia voluto infilare un’energia diversa in una categoria che rischia sempre di appiattirsi su se stessa. Vedremo quanto sopravvivrà alla produzione di serie, prevista per il 2028.

Sul fronte tecnico, la DS N°3 condividerà piattaforma, elettronica e propulsione con la Peugeot E-208 di nuova generazione. Una parentela strategica all’interno di Stellantis, che punta a dare al marchio DS un posizionamento più netto, operazione che passa anche per il rientro sotto l’ombrello Citroën dopo anni di autonomia brandistica non del tutto convincente.

Advertisement

La rivale dichiarata è la MINI. Con quella silhouette, e se il carattere rallystico non è solo una nota di colore, potrebbe finire per pestare i piedi anche all’Alpine A290. Due francesi, un segmento, (più di)qualche migliaio di euro di differenza nel prezzo finale. La convivenza potrebbe farsi interessante.