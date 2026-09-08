Stellantis Pro One cambia volto: nuovo logo e grandi ambizioni con la strategia FaSTLAne 2030

Stellantis Pro One apre una nuova fase della propria storia e lo fa partendo dall’immagine. Il gruppo ha infatti presentato il nuovo logo destinato ad accompagnare le attività dedicate ai clienti professionali in tutto il mondo. Non si tratta soltanto di un aggiornamento grafico, ma di un segnale preciso della direzione intrapresa da Pro One, che negli ultimi anni ha ampliato sempre di più il proprio raggio d’azione andando ben oltre la semplice vendita di veicoli commerciali.

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Stellantis Pro One cambia identità e guarda già al futuro

Il nuovo logo nasce per rappresentare in maniera più moderna tutto quello che oggi ruota intorno a Stellantis Pro One. L’obiettivo è creare un’identità immediatamente riconoscibile per una realtà che punta a diventare sempre più importante all’interno del gruppo, soprattutto grazie alla strategia FaSTLAne 2030. Al centro resta naturalmente il veicolo commerciale, ma attorno a questo Stellantis sta costruendo un ecosistema fatto di servizi connessi, software, trasformazioni, soluzioni personalizzate e strumenti pensati per semplificare il lavoro quotidiano delle aziende.

Negli ultimi anni Pro One ha infatti cambiato pelle. Dai tradizionali furgoni e veicoli da lavoro si è passati a un modello molto più ampio, pensato per seguire il cliente durante tutta la vita del mezzo. Un percorso che comprende servizi digitali, gestione delle flotte, tecnologie connesse e un programma CustomFit che permette di adattare i veicoli alle esigenze più diverse. È proprio su questo terreno che Stellantis vuole giocare una partita sempre più importante nei prossimi anni.

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La nuova identità visiva servirà anche a mettere ordine tra le varie iniziative del marchio. Il logo e il nuovo linguaggio grafico verranno infatti utilizzati per programmi come Stellantis Pro One CustomFit, Stellantis Pro One NEXT e per le future attività dedicate ai clienti professionali. L’idea è semplice: creare una famiglia riconoscibile, nella quale ogni servizio sia chiaramente collegato all’universo Pro One.

A spiegare il senso del cambiamento è stato Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One. Secondo il manager, una visione chiara del futuro deve essere accompagnata da un’identità capace di raccontare progresso e direzione. Il nuovo logo vuole quindi rappresentare sia quanto costruito fino a oggi sia il percorso che il gruppo intende seguire nei prossimi anni, con una rete sempre più integrata di veicoli, servizi e soluzioni per il business.

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Il debutto della nuova immagine non resterà confinato alle comunicazioni ufficiali. Stellantis Pro One inizierà infatti a introdurre progressivamente il logo sulle proprie piattaforme digitali, nei materiali destinati ai clienti e nelle attività internazionali. Uno dei primi appuntamenti importanti sarà l’IAA Transportation di Hannover, in programma il 14 settembre 2026, dove la nuova identità sarà mostrata al pubblico.

Per Stellantis Pro One si tratta quindi di un cambiamento che va oltre il semplice aspetto estetico. Il nuovo logo arriva nel momento in cui il gruppo vuole rafforzare il proprio ruolo nel settore dei veicoli professionali, cercando di trasformarsi sempre di più da costruttore a vero partner per aziende, flotte e professionisti.