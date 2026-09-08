Stellantis rivoluziona Citroën e DS Automobiles: nuovi vertici e più sinergie tra i due marchi

Citroën e DS Automobiles cambiano organizzazione e lo fanno mettendo sempre più in comune uomini, competenze e responsabilità. Dall’8 settembre è infatti operativo il nuovo Consiglio di Amministrazione dei due marchi di Stellantis, che continueranno a mantenere un posizionamento distinto ma con una struttura manageriale molto più vicina rispetto al passato. A coordinare il nuovo assetto sarà Xavier Chardon, amministratore delegato di Citroën e DS Automobiles, al quale faranno riferimento direttamente i responsabili delle principali aree.

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Citroën e DS Automobiles riorganizzano i vertici

Tra i cambiamenti più rilevanti c’è quello che riguarda Caroline Malléus. Già responsabile di prodotto e strategia per Citroën dal novembre 2024, da adesso seguirà anche il prodotto di DS Automobiles. Un incarico che amplia ulteriormente il suo raggio d’azione all’interno del gruppo. Nel corso della sua carriera Malléus ha lavorato in diversi settori, dall’ingegneria alla supply chain, passando per la progettazione degli interni e per i sistemi di infotainment destinati alle future vetture. Ha inoltre ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del CEO di Stellantis.

Novità anche per Sébastien Vandelle, che continuerà a occuparsi della soddisfazione del cliente per DS Automobiles aggiungendo la stessa responsabilità per Citroën. Vandelle può contare su 31 anni di esperienza nel mondo dell’auto e conosce molto bene entrambe le realtà. Prima dell’attuale incarico, assunto nel 2024, ha guidato DS Automobiles nell’Europa allargata e in Francia, oltre ad avere lavorato in diverse filiali Citroën e DS e nell’ambito dello sviluppo prodotto.

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Anche marketing e comunicazione vengono avvicinati. Aline Germain, responsabile marketing Citroën dal gennaio 2026, seguirà da ora anche DS Automobiles. Alle spalle ha oltre vent’anni di esperienza maturata tra Citroën, DS e Jeep. Nel tempo si è occupata di vendite, marketing e customer experience, lavorando prima nei Paesi Bassi, poi allo sviluppo di DS in Francia e successivamente in Jeep, dove ha avuto incarichi legati a diversi mercati europei e alle attività digitali e di comunicazione di Jeep, Dodge e Ram.

Un percorso simile riguarda Leslie Peltier. Responsabile della comunicazione Citroën dal settembre 2025, aggiunge ora anche DS Automobiles alle proprie competenze. Peltier lavora da 28 anni nel settore della stampa e della comunicazione e nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi grandi gruppi automobilistici, tra cui Volkswagen, SEAT e Mercedes-Benz. Anche in questo caso la scelta va nella direzione di una gestione più coordinata dei due marchi.

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Thomas Bastet, invece, continuerà a occuparsi di prezzi e performance Citroën assumendo lo stesso ruolo anche per DS Automobiles. Negli ultimi anni ha lavorato sulle strategie di prezzo di Peugeot e Citroën nei mercati europei e internazionali, seguendo inoltre le performance del marchio Citroën e il suo sviluppo globale.

A completare il nuovo assetto c’è Laurent Diot, che diventa responsabile di DS Automobiles per l’Europa allargata mantenendo contemporaneamente lo stesso incarico per Citroën. Con 28 anni di esperienza nel settore automobilistico, di cui 23 trascorsi nel gruppo Renault-Nissan, Diot è entrato in Stellantis nel 2021 come Global CMO di Fiat e Abarth, per poi passare a Citroën nel 2023.