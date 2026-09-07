Alfa Romeo NG Hyper ’27, 850 CV e design da sogno per una barchetta fuori dagli schemi

Come sarebbe una Alfa Romeo estrema, scoperta e con prestazioni da vera hypercar? A provare a rispondere è Tommaso D’Amico con la sua Alfa Romeo NG Hyper ’27 Concept, un progetto digitale che immagina una supersportiva del Biscione senza compromessi. Va chiarito subito che Alfa Romeo non c’entra direttamente: non siamo davanti a un prototipo ufficiale né all’anticipazione di un futuro modello.

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Alfa Romeo NG Hyper ’27 immagina una supersportiva da 850 CV

D’Amico ha scelto una formula che nella storia dell’automobilismo italiano ha sempre avuto un fascino particolare: quella della barchetta biposto. La NG Hyper ’27 è bassissima, larga e costruita visivamente attorno ai due occupanti, con un piccolo parabrezza avvolgente e due roll-bar alle loro spalle.

Le proporzioni richiamano le Alfa Romeo da competizione del passato, ma il risultato guarda decisamente avanti. Il cofano è molto lungo, i passaruota sono pronunciati e la coda si restringe progressivamente. Davanti non poteva mancare lo scudetto Alfa Romeo, qui accompagnato da sottilissimi fari a LED e grandi aperture dedicate al raffreddamento.

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A rendere ancora più scenografico il progetto ci pensa il Verde Smeraldo metallizzato, abbinato alla fibra di carbonio e a elementi con finitura metallica satinata. I cerchi forgiati da 21 pollici riempiono quasi completamente i passaruota. Dietro troviamo invece gruppi ottici tridimensionali, un grande diffusore e il doppio scarico centrale.

Anche l’abitacolo segue la stessa impostazione. Niente fronzoli, almeno nelle intenzioni del designer: due sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara nera con dettagli verdi, strumentazione digitale, volante compatto e pochi comandi. Carbonio e alluminio completano un ambiente immaginato più attorno al guidatore che al comfort.

È però sotto la carrozzeria virtuale che D’Amico si è divertito maggiormente. La prima configurazione immaginata utilizza un 2.9 V6 biturbo da 620 CV, con cambio doppia frizione a otto rapporti e differenziale elettronico.

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Ancora più estrema sarebbe la seconda: lo stesso V6 verrebbe affiancato da due motori elettrici, trasformando la NG Hyper ’27 in una Plug-in Hybrid da circa 850 CV, con trazione integrale Q4. Il progetto ipotizza inoltre una monoscocca in carbonio, sospensioni attive e aerodinamica adattiva.

Ricordiamo infine che Tommaso D’Amico non è nuovo a interpretazioni di questo genere. Sul profilo Instagram tda_automotive e sul proprio canale YouTube ha già mostrato numerosi progetti dedicati alle auto italiane, tra cui Fiat Hyper Panda e Alfa Romeo Stelvio Ferox.