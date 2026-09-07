Nuova Jeep Avenger, nuovo look e gamma più ampia: oltre 290.000 ordini dal debutto

La nuova Jeep Avenger entra nella seconda fase della sua carriera forte di numeri che spiegano bene quanto questo modello sia diventato importante per il marchio americano in Europa. Gli ordini sono aperti e, dal debutto della Avenger, sono già oltre 290.000 i clienti che l’hanno scelta, con le versioni elettrificate che rappresentano il 60 per cento delle vendite. Per accompagnare il nuovo modello Jeep ha lanciato anche una curiosa campagna pubblicitaria che gioca sul confine sempre più sottile tra realtà e intelligenza artificiale.

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Nuova Jeep Avenger, cambia il look e cresce la tecnologia

La campagna si chiama “Incredibilmente reale” ed è disponibile online dal 7 settembre sui canali Jeep. L’idea è semplice e piuttosto ironica: mostrare la Avenger mentre affronta strade, pendenze e passaggi difficili sulle Alpi, lasciando che siano gli animali del posto a chiedersi se quello che stanno vedendo sia vero oppure generato dall’intelligenza artificiale.

Marmotte, orsi, capre alpine e persino pesci osservano il SUV e commentano increduli le sue capacità. Il gioco viene svelato alla fine: la Jeep e quello che fa sono reali, mentre proprio gli animali più scettici sono stati creati con l’AI. Anche i loro accenti, ispirati alle zone alpine di Italia, Francia e Germania, fanno parte della trovata scelta per rendere lo spot più divertente.

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Al di là della pubblicità, però, la nuova Jeep Avenger porta con sé diverse novità concrete. Il design è stato aggiornato senza stravolgere un modello che ha evidentemente incontrato il favore del pubblico. La classica griglia Jeep a sette feritoie guadagna la retroilluminazione a LED, mentre rimangono le protezioni che circondano la carrozzeria e i fari incassati, soluzioni pensate anche per limitare i danni dei piccoli urti.

Jeep ha lavorato pure sull’abitacolo, migliorando materiali e finiture. Tra le novità troviamo i fari Matrix LED, la telecamera anteriore con visione a 360 gradi e un sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless. Non mancano gli aggiornamenti over-the-air e i sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

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Una delle novità più interessanti riguarda però la gamma motori. Alla Avenger elettrica, alla e-Hybrid e alla 4xe si aggiunge infatti una nuova versione turbo benzina, ampliando ulteriormente la scelta. Sono disponibili cambio manuale o automatico, trazione anteriore oppure integrale a seconda della motorizzazione.

Jeep ha inoltre esteso il Selec-Terrain a tutti gli allestimenti, comprese le versioni 4×2. Per chi cerca qualcosa di più specialistico rimane la Avenger 4xe da 145 CV, riconoscibile anche per la maggiore altezza da terra e alcuni dettagli specifici.

La 4xe utilizza un motore termico sull’asse anteriore e un’unità elettrica posteriore, abbinati a un cambio elettrificato a doppia frizione. Secondo Jeep può affrontare pendenze fino al 40 per cento sulla ghiaia e continuare a superare pendenze del 20 per cento anche quando l’asse anteriore perde aderenza.

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I numeri, intanto, restano uno dei principali punti di forza della Avenger. Nei primi otto mesi del 2026 il modello si è confermato tra i protagonisti del segmento B-SUV nei principali mercati europei.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto in Italia, dove nello stesso periodo la Jeep Avenger è stata il SUV più venduto in assoluto e la seconda automobile più venduta considerando tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni. Un risultato che aiuta a capire perché Jeep abbia scelto di evolvere la formula senza rivoluzionarla.