Stellantis prepara un autunno di fuoco: da Fiat Grizzly a Lancia Gamma, tutte le novità entro fine 2026

Gli ultimi mesi del 2026 si preannunciano piuttosto movimentati per Stellantis. Da settembre a dicembre il gruppo porterà al debutto diversi modelli, mentre altri verranno mostrati per la prima volta in pubblico in vista del lancio. Il momento più importante sarà quasi certamente il Salone dell’Auto di Parigi, in programma a ottobre, dove Stellantis arriverà con una presenza particolarmente ricca.

Advertisement

A muoversi sarà praticamente tutta la galassia europea del gruppo: Fiat, Lancia, DS, Opel, Peugeot, Jeep e Citroën, senza dimenticare Leapmotor, che continua a guadagnare spazio nei programmi internazionali di Stellantis.

Tra le novità più attese ci sono sicuramente Fiat Grizzly e Grizzly Fastback. Le due vetture faranno la loro prima apparizione pubblica proprio a Parigi e allargheranno la famiglia nata con Grande Panda. Grizzly avrà forme da SUV e una lunghezza intorno ai 4,4 metri, mentre Grizzly Fastback arriverà a circa 4,5 metri e punterà su una carrozzeria più filante, con un bagagliaio che dovrebbe raggiungere i 600 litri. A seconda dei mercati saranno disponibili motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Advertisement

Stellantis prepara diverse novità prima della fine del 2026

Uno dei debutti più importanti sarà però quello della nuova Lancia Gamma. Prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium, segnerà il ritorno di Lancia nella parte alta del mercato. Sarà un crossover fastback lungo circa 4,67 metri e dovrebbe essere proposto sia in versione ibrida sia elettrica, con la variante più potente a trazione integrale capace di arrivare a circa 375 CV. Dopo mesi di anticipazioni, a Parigi potremo finalmente osservarla molto più da vicino.

Sempre da Melfi arriverà la DS N°7, destinata a raccogliere l’eredità della DS 7. Gli ordini sono già partiti, ma le prime vetture sono attese nei DS Store italiani nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. La gamma comprenderà versioni ibride ed elettriche, con la E-TENSE Long Range che punta soprattutto sull’autonomia.

Advertisement

La seconda parte del 2026 porterà qualcosa di interessante anche per chi rimpiange le piccole sportive. Opel Corsa GSE sarà una hot hatch elettrica da 281 CV e 345 Nm, con uno 0-100 km/h annunciato in 5,5 secondi. Il debutto pubblico è atteso a Parigi, mentre gli ordini dovrebbero partire entro la fine dell’anno.

Stessa potenza e filosofia molto simile per la Peugeot E-208 GTi. Il Leone ha deciso di rispolverare una delle sigle più amate della sua storia, questa volta abbinandola a una motorizzazione completamente elettrica. Anche qui si parla di 281 CV e 5,5 secondi nello 0-100 km/h, con un’autonomia dichiarata fino a circa 375 km.

Qualcosa si muoverà anche in casa Jeep. Da settembre inizieranno ad arrivare nelle concessionarie le prime unità della Avenger aggiornata, che riceve alcuni ritocchi estetici e nuovi contenuti senza stravolgere una formula che finora ha funzionato bene. Rimarrà ampia la scelta delle motorizzazioni, dal benzina all’e-Hybrid, passando per elettrico e 4xe.

Advertisement

Ma la novità Jeep più importante guardando a livello globale sarà la Recon. Il nuovo fuoristrada completamente elettrico sviluppa 650 CV e 840 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e promette circa 400 km di autonomia. Jeep ha previsto i primi lanci in Stati Uniti e Canada, seguiti da un’espansione globale nel quarto trimestre del 2026. Porte, vetri posteriori laterali e vetro del portellone possono essere rimossi, una soluzione pensata per mantenere anche nell’era elettrica quel carattere open-air tipico del marchio.

Occhi puntati anche su Citroën, che a Parigi dovrebbe mostrare qualcosa di concreto legato al progetto ispirato allo spirito della mitica 2 CV. Per il momento le informazioni restano poche: sappiamo che l’idea ruota attorno a un’elettrica semplice e accessibile, mentre tempi e modalità dell’arrivo sul mercato devono ancora essere chiariti.

Advertisement

Infine c’è Leapmotor. A Parigi è atteso il debutto europeo della B03, piccola elettrica di segmento B, mentre B03X e B05 rientrano nei programmi di espansione della gamma nella seconda parte dell’anno.

Per Alfa Romeo, invece, il 2026 dovrebbe chiudersi senza un modello completamente nuovo. A Parigi il Biscione porterà la gamma attuale, mentre le novità più importanti sono attese più avanti.

Dal 12 al 18 ottobre, dunque, il Mondial de l’Auto sarà il posto giusto per capire quale direzione sta prendendo Stellantis: oltre 60 vetture e otto marchi riuniti nello stesso spazio, con parecchie delle auto che accompagneranno il gruppo verso il 2027.