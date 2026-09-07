Jeep Grand Cherokee, maxi richiamo negli USA: oltre 328.000 SUV rischiano di perdere le molle posteriori

Negli Stati Uniti Jeep deve intervenire su oltre 328 mila Grand Cherokee per un problema alle sospensioni posteriori che, almeno nei casi più seri, potrebbe portare al distacco di una delle molle mentre l’auto è in movimento. FCA US ha quindi deciso di avviare un nuovo richiamo. Una campagna piuttosto importante, sia per il numero di vetture interessate sia per il tipo di inconveniente riscontrato.

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Oltre 328 mila Jeep Grand Cherokee richiamate negli Stati Uniti

Il richiamo è stato registrato dalla National Highway Traffic Safety Administration il primo settembre 2026 con il numero 26V562000. FCA US lo identifica invece con il codice 89D. Complessivamente sono 328.381 le Jeep Grand Cherokee coinvolte.

Il problema è stato individuato nelle sospensioni posteriori e, più precisamente, nel posizionamento delle molle elicoidali. Su alcune vetture la molla potrebbe non essere stata montata nella maniera corretta. Con l’utilizzo dell’auto può quindi spostarsi dalla sua sede e, nella situazione peggiore, staccarsi completamente.

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La vicenda, tra l’altro, ha già un precedente. Jeep era intervenuta sulle molle posteriori della Grand Cherokee anche all’inizio del 2026, quando era stata aperta la campagna 26V051. In quell’occasione il richiamo aveva interessato circa 80.620 vetture e prevedeva il controllo del gruppo molla, con un eventuale intervento nei casi in cui fosse stato riscontrato il problema.

Adesso FCA US ha deciso di tornare sulla questione con una campagna decisamente più grande. L’intervento previsto nelle officine Jeep sarà anche differente: sulle vetture coinvolte verranno sostituiti gli isolatori inferiori di entrambe le molle posteriori. Come sempre in questi casi, il lavoro verrà effettuato gratuitamente.

I primi proprietari dovrebbero ricevere una comunicazione a partire dal 29 settembre 2026. In seguito saranno inviate ulteriori lettere quando i ricambi necessari saranno disponibili e sarà possibile procedere con l’intervento presso i concessionari.

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Prima di arrivare al richiamo erano comunque già emersi diversi casi. Al 6 agosto FCA US aveva raccolto 406 richieste di garanzia e 29 segnalazioni da parte dei clienti che potrebbero essere collegate al difetto. Non risultavano invece incidenti o feriti attribuiti al problema.

Non tutte le Grand Cherokee prodotte negli anni indicati dovranno però passare dall’officina. Gli esemplari equipaggiati con le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift non dovrebbero essere coinvolti, dato che il problema riguarda le versioni che utilizzano le tradizionali molle elicoidali.

I proprietari americani potranno verificare la propria vettura utilizzando il numero di telaio. Una precauzione particolarmente importante in questo caso, visto che non si parla di un semplice malfunzionamento elettronico o di una spia che potrebbe accendersi, ma della possibilità che un componente delle sospensioni perda la propria posizione fino a staccarsi dall’auto.