Leapmotor porta B10 e C10 sotto i riflettori in Argentina e Messico grazie ad alcuni eventi sportivi

Leapmotor continua a cercare spazio in America Latina e, per farsi conoscere, ha scelto anche il mondo dello sport. Il marchio cinese legato a Stellantis, arrivato da poco in Argentina, ha portato i SUV B10 e C10 alla Mezza Maratona di Buenos Aires, accompagnando l’evento che ha richiamato migliaia di partecipanti. Un modo semplice ma efficace per mettere le auto davanti a un pubblico molto ampio, proprio mentre il marchio sta iniziando a costruire la propria presenza nei nuovi mercati.

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Leapmotor punta sulle grandi corse per farsi conoscere

A Buenos Aires B10 e C10 hanno seguito la Mezza Maratona da 21 km dall’inizio alla fine. Leapmotor era presente anche all’Expo Running, dove ha esposto i propri modelli e dato ai visitatori la possibilità di vederli da vicino. Per il marchio è stata soprattutto un’occasione per raccontare la propria idea di mobilità, fatta di tecnologia, elettrificazione e prezzi più accessibili rispetto a molte proposte concorrenti.

L’Argentina rappresenta uno dei mercati su cui Leapmotor vuole crescere nei prossimi mesi. Dopo la Mezza Maratona, il marchio sarà presente anche alla Maratona di Buenos Aires da 42 km, continuando così a legare il proprio nome a uno degli appuntamenti sportivi più seguiti della città.

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Qualcosa di molto simile è successo anche in Messico. Qui la nuova Leapmotor B10 è stata protagonista della 43esima edizione della Maratona di Città del Messico, che ha riunito oltre 30.000 appassionati di running. Per il nuovo SUV è stata una vetrina importante, soprattutto considerando che il marchio sta iniziando proprio adesso a farsi conoscere dal pubblico messicano.

La B10 è uno dei modelli su cui Leapmotor punta maggiormente nella propria espansione internazionale. In Messico viene proposta anche con tecnologia Ultra Hybrid, pensata per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrificata senza avere il problema dell’autonomia e della ricarica come unico punto di riferimento.

La Maratona di Città del Messico, del resto, non passa certo inosservata. I partecipanti hanno percorso 42,195 km a circa 2.200 metri di altitudine, con partenza dalla Ciudad Universitaria e arrivo nel centro storico della capitale. Un evento molto seguito, che ha permesso a Leapmotor di mostrare la B10 a un pubblico numeroso e molto vario.

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Per Leapmotor eventi di questo tipo stanno diventando anche un modo per accompagnare il debutto commerciale dei nuovi modelli. In Argentina e Messico il marchio sta cercando di aumentare rapidamente la propria notorietà, contando anche sul supporto di Stellantis e sulla rete di assistenza Mopar.