Fiat Grande Panda Hybrid ed Elettrica, offerte settembre 2026: sconti fino a 2.950 euro e rate da 149 euro al mese

Fiat continua a puntare con decisione sulla Grande Panda e per settembre 2026 rilancia con nuove offerte dedicate alle versioni Hybrid ed Elettrica. Due proposte diverse, pensate per chi cerca consumi contenuti senza rinunciare al motore termico e per chi invece vuole fare direttamente il salto verso la mobilità a zero emissioni. I prezzi promozionali sono sensibilmente più bassi rispetto al listino: la Grande Panda Elettrica POP da 113 CV parte da 20.950 euro con finanziamento e rottamazione, mentre per la Hybrid si scende fino a 17.450 euro.

Advertisement

Fiat Grande Panda: a settembre 2026 in offerta anche Hybrid ed elettrica

Partendo dalla Grande Panda Elettrica, la formula prevede 35 rate da 199 euro al mese, un anticipo di 5.959 euro e una rata finale da 11.290 euro. Il TAN fisso è del 5,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’8,7 per cento. Per accedere al prezzo promozionale è necessario rottamare un veicolo omologato fino a Euro 4 e sottoscrivere il finanziamento. L’offerta resta valida fino al 30 settembre 2026.

Il prezzo di listino della Grande Panda POP elettrica da 113 CV è di 23.900 euro. Con la rottamazione Fiat applica uno sconto di 2.000 euro, portando il prezzo a 21.900 euro. A questi si aggiungono altri 950 euro di vantaggio scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. È così che si arriva ai 20.950 euro pubblicizzati.

Advertisement

Per chi invece preferisce restare sull’ibrido c’è la Grande Panda Hybrid POP con motore 1.2 da 110 CV e sistema a 48V. In questo caso il prezzo promozionale scende a 17.450 euro con finanziamento, rispetto ai 20.400 euro di listino. Anche qui il vantaggio complessivo arriva quindi a 2.950 euro.

La formula prevede 35 rate da 149 euro al mese, anticipo di 3.073 euro e rata finale da 12.471,80 euro. TAN fisso al 5,99 per cento e TAEG all’8,65 per cento. La promozione è valida per contratti e immatricolazioni entro il 28 settembre 2026. Fiat parla inoltre di “Prezzo Protetto”, perché i 17.450 euro sono gli stessi previsti dalla promozione di settembre 2025 per questa versione.

A dare ancora più peso a queste offerte ci sono i numeri di mercato. Ad agosto 2026 Fiat Grande Panda ha totalizzato 1.561 immatricolazioni, chiudendo il mese al quinto posto tra le auto più vendute in Italia.

Advertisement

Da gennaio ad agosto 2026 le immatricolazioni sono invece salite a 27.558 unità, un risultato che vale alla Grande Panda il quarto posto nella classifica nazionale. Davanti ci sono soltanto Fiat Panda, Jeep Avenger e Dacia Sandero. Numeri che fanno capire quanto rapidamente questo modello sia diventato centrale nella gamma Fiat.