Fiat 500e, maxi sconti a settembre: fino a 3.950 euro in meno

Fiat prova a dare una spinta alla 500e anche nel mese di settembre con una promozione che abbassa in maniera sensibile il prezzo della versione Pop. Per i clienti privati che scelgono il finanziamento Stellantis Financial Services e rottamano una vettura fino a Euro 4, il prezzo scende infatti a 19.950 euro. Si parte da un listino di 23.900 euro, con 3.000 euro di sconto Fiat e altri 950 euro legati al finanziamento. La promozione sarà valida fino al 30 settembre 2026.

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Fiat 500e: rate da 199 euro e maxi rata finale

Chi sceglie questa formula deve versare un anticipo di 6.960 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro. Alla fine resta una maxi rata da 8.896 euro. Il TAN fisso è del 5,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 9,19 per cento. L’importo totale del credito è di 13.260,58 euro e comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi. Complessivamente, l’importo dovuto con il finanziamento arriva a 15.895,20 euro.

Alla scadenza sarà possibile decidere se tenere l’auto pagando la rata finale oppure restituirla o sostituirla, rispettando le condizioni previste dal contratto. In caso di restituzione, il tetto è fissato a 30.000 km: oltre questa soglia vengono addebitati 0,10 euro per ogni chilometro in più. La promozione riguarda la Fiat 500e Pop con batteria da 23 kWh, accreditata di circa 190 km di autonomia nel ciclo WLTP.

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L’offerta arriva in una fase tutt’altro che semplice per la 500 elettrica. Ad agosto il modello è riuscito comunque a chiudere al secondo posto tra le elettriche più vendute in Italia, con 197 immatricolazioni. Davanti soltanto la BYD Dolphin Surf, arrivata a 220 unità. Numeri che non sono certo elevati, ma che vanno letti anche alla luce di un mercato BEV italiano ancora piuttosto piccolo: ad agosto le elettriche hanno pesato appena per il 6,4 per cento delle immatricolazioni complessive.

Nel frattempo resta delicata anche la situazione di Mirafiori, dove vengono prodotte sia la 500e sia la nuova 500 Hybrid. Stellantis ha comunicato un nuovo stop delle Carrozzerie per il 7 e l’8 settembre, dopo le fermate già previste per il 2, 3 e 4 settembre. L’azienda ha parlato di problemi legati alla disponibilità di alcuni componenti, mentre i sindacati continuano a chiedere più continuità produttiva e soprattutto nuovi modelli capaci di garantire volumi più stabili allo stabilimento torinese.