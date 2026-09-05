Stellantis supera quota 600 mila vendite in Sud America: Fiat domina in Brasile, Jeep Avenger parte fortissimo

Stellantis continua a registrare numeri pesanti in Sud America. Nei primi otto mesi del 2026 il gruppo ha superato quota 600.000 veicoli venduti nel continente, con Fiat, Ram, Jeep, Peugeot, Citroën e Leapmotor a spingere i risultati. Brasile e Argentina restano i mercati che contano di più: il primo è vicino alle 504.000 unità, il secondo viaggia attorno alle 96.000. La quota complessiva è del 26,6 per cento, quindi più di un’auto nuova su quattro venduta nell’area appartiene a un marchio Stellantis.

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Stellantis continua a correre in Sud America

Anche agosto ha confermato il buon momento. Tra Brasile e Argentina sono state vendute oltre 76.000 vetture, il 2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il Brasile continua a fare da traino, con oltre 65.000 immatricolazioni nel mese e una crescita del 7,6 per cento su base annua.

A spingere più di tutti è ancora Fiat, che in Brasile continua a giocare un campionato quasi a parte. Ad agosto il marchio ha venduto 48.467 auto, conquistando una quota del 18,4 per cento e mantenendo la leadership per l’ottavo mese consecutivo. La Strada resta il modello più venduto del Paese con 13.798 unità, mentre Argo ha chiuso al quarto posto con 8.811 esemplari. Da gennaio Fiat è già a quota 368.447 vetture, oltre 57.000 in più rispetto al secondo marchio della classifica.

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Il peso di Fiat si vede soprattutto nei pickup. Strada, Toro e Titano hanno messo insieme 19.763 unità ad agosto, arrivando al 45 per cento del mercato nei vari sottosegmenti. Bene anche i veicoli commerciali, con 2.327 unità complessive e Fiorino davanti a tutti con 1.845 esemplari. Tra i modelli da tenere d’occhio c’è anche Fastback, che ad agosto ha toccato quota 5.133 immatricolazioni, il miglior risultato mensile del 2026.

In casa Jeep l’attenzione si è spostata soprattutto sulla nuova Avenger. Il marchio ha chiuso agosto con 9.027 unità tra Renegade, Compass e Commander, ma il dato più curioso riguarda proprio il nuovo modello. Le vendite ai clienti sono iniziate il 20 agosto e in appena dieci giorni oltre 5.000 persone avrebbero già acquistato una Avenger. Secondo Stellantis, il lancio ha avuto un effetto positivo anche sul resto della gamma, tanto da regalare a Jeep le migliori due settimane degli ultimi cinque anni.

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Agosto è stato particolarmente forte anche per Ram. Il marchio ha venduto 3.369 pickup, con un aumento del 60,3% rispetto allo stesso mese del 2025 e il miglior risultato da novembre 2023. Nei primi otto mesi dell’anno le vendite sono salite a 21.492 unità, con una crescita del 19,7%.

Intanto Leapmotor comincia a farsi notare anche in Brasile. Per il secondo mese consecutivo il marchio ha superato quota 1.000 unità, mentre C10 si è portato al comando tra i SUV elettrici di segmento D. L’offensiva continuerà entro fine anno con l’arrivo della B10 Ultra-Hybrid, già confermata durante il Festival di Interlagos.

Buoni segnali arrivano infine anche da Citroën e Peugeot. Citroën C3 è cresciuta del 15 per cento rispetto ad agosto 2025 e da inizio anno segna un +8 per cento. Ancora più forte il balzo della Jumpy, salita del 165 per cento nel mese. Peugeot Expert ha invece guadagnato il 145 per cento ad agosto e il 184 per cento da gennaio, mentre Boxer elettrico ha chiuso il mese con un +36 per cento e un +81 per cento nel dato cumulato.