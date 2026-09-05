Citroën C3, offerte settembre 2026: rate da 49 euro e sconti fino a 3.000 euro

Citroën continua a puntare forte sulla C3 e per settembre 2026 mette sul tavolo una serie di offerte che provano ad accontentare praticamente tutti. Ci sono infatti proposte per chi vuole restare sul benzina, per chi preferisce l’ibrido e naturalmente per chi sta pensando di passare all’elettrico.

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Tutte le promozioni indicate restano valide fino al 30 settembre 2026. Tra quelle che attirano subito l’attenzione c’è la Citroën C3 YOU Turbo 100 con cambio manuale, disponibile con 35 rate da appena 49 euro al mese, anticipo di 6.416 euro e rata finale di 9.409 euro. TAN fisso al 3,99 per cento e TAEG al 7,50 per cento.

Citroën C3: a settembre 2026 ci sono offerte per tutti i gusti

Per chi vuole qualcosa di più moderno e punta sull’ibrido c’è invece la Citroën C3 PLUS Hybrid 110 CV con cambio automatico. In questo caso si passa a 35 rate da 99 euro al mese, con un anticipo di 7.820 euro e una rata finale da 11.768 euro. Il TAN fisso è del 7,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’11,29 per cento. Una formula che consente di distribuire il costo nel tempo e che rende la versione ibrida più accessibile a chi non vuole affrontare subito una spesa importante.

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Ancora più ampia la scelta per chi guarda alla Citroën ë-C3 elettrica. La YOU da 113 CV in versione Urban Range parte da 18.900 euro, contro i 20.490 euro di listino, con uno sconto di 1.590 euro. La ë-C3 YOU da 113 CV viene invece proposta a 20.900 euro anziché 23.900 euro, quindi con un vantaggio di 3.000 euro. Per questa versione è prevista anche una formula con 35 canoni da 139 euro, primo canone anticipato di 8.608 euro e valore di riscatto di 10.835 euro. In questo caso il TAN è allo zero per cento e il TAEG al 2,42 per cento.

Le offerte riguardano anche l’allestimento TONIC. La ë-C3 TONIC Urban Range scende a 19.700 euro rispetto ai 21.290 euro di listino, mentre la versione elettrica da 113 CV viene proposta a 21.700 euro, contro un prezzo di listino di 24.700 euro. Anche qui lo sconto massimo arriva dunque a 3.000 euro.

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A spiegare perché Citroën continui a investire tanto sulla C3 ci sono anche i numeri del mercato italiano. Ad agosto 2026 la compatta francese ha totalizzato 1.702 immatricolazioni, conquistando il terzo posto assoluto tra le auto più vendute nel nostro Paese.

Da gennaio ad agosto le unità immatricolate sono state invece 25.396, un risultato che vale alla C3 il quinto posto nella classifica nazionale. Nel solo mese di agosto, inoltre, è stata anche l’auto a benzina più venduta in Italia.