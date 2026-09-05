La Spiaggina di Garage Italia e Hot Lab connette l’auto al mondo dello yacht design

Quello della Fiat 500 Spiaggina è un tema caro a Garage Italia. Il noto hub creativo, specializzato nella progettazione bespoke, torna a confrontarsi con l’iconico modello. Lo fa con un’impronta nautica, grazie a una liaison col mondo dello yacht design. Questa ha preso forma insieme ad Hot Lab, pluripremiato studio internazionale di yacht design, parte di Viken Group.

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La collaborazione segna un nuovo atto della lunga storia che connette l’universo automotive con quello del design nautico. Il frutto dell’intesa è un’interpretazione speciale della simpatica vettura estiva, pensata esclusivamente per il tempo libero e per le vacanze.

Foto da profilo Facebook Garage Italia

La Fiat 500 Spiaggina non ha tetto, è priva di portiere e dispone di caratteristici sedili in vimini. Per il suo taglio spartano ma straordinariamente glamour entrò nelle grazie di personaggi come Gianni Agnelli e Aristotele Onassis, che ne fecero un uso frequente. Oggi il modello è tornato di moda e Garage Italia cavalca il trend, rinforzandolo ulteriormente.

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Grazie all’intesa con Hot Lab, la simpatica vettura scoperta è stata trasformata in uno yacht toy, progettato per integrarsi nei progetti nautici dell’atelier stilistico di Viken Group. In questa interpretazione, la Spiaggina diventa una sorta di estensione del linguaggio estetico di una barca.

La collaborazione tra Garage Italia e Hot Lab nasce dall’incontro di due mondi apparentemente distanti, ma accomunati dalla stessa idea di design. Il processo creativo è orientato alla personalizzazione, quindi diventa uno strumento per disegnare un’identità, talvolta con la ricerca maniacale del dettaglio.

In questo solco è nata la Spiaggina di cui ci stiamo occupando oggi, la cui specificità è il frutto dell’uso di materiali e lavorazioni uniche, nel segno dell’armonia, della coerenza progettuale e della affinità filosofica ed estetica col mondo dello yachting.

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Il carattere marino della nuova configurazione emerge innanzitutto nella livrea, che introduce una precisa divisione visiva della carrozzeria. A spezzare in due il corpo cromatico ci pensa un’ideale linea d’acqua, tracciata sul metallo, che porta la mente alla separazione tra lo scafo e la superficie del mare, tipica delle imbarcazioni.

Foto da profilo Facebook Garage Italia

Nell’abitacolo si coglie un altro elemento distintivo, che rende unica la Spiaggina in esame: il Tunnel Heritage in legno, che trae spunto dai motoscafi vintage. La sua non è soltanto una funzione estetica, ma anche pratica: può essere usato infatti come portariviste, grazie alle scanalature sul retro.

Inoltre, in via opzionale, è suscettibile di essere completato con un porta bottiglie realizzato con cinghie in pelle, connesse a una base metallica. Pure qui un tocco di Dolce Vita, in linea con l’indole del modello. La connessione coi vecchi motoscafi si coglie anche nel volante Nardi Classic in legno, che profuma di romanticismo, col suo carattere rétro e pieno di magia.

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I tappetini blu e bianchi, realizzati da Italdek in materiale nautico, scrivono un altro atto della liaison con l’universo nautico, al quale si connettono strettamente. Lo stesso dicasi per le corde laterali, ispirate ai tradizionali nodi marini. Completa il pacchetto l’uso del tessuto indoor-outdoor “Scia”, sviluppato da Garage Italia insieme a Mariaflora, nell’ambito di un’accurata ricerca sui materiali.

Dal punto di vista grafico, la sua trama reinterpreta il classico motivo a righe attraverso un pattern ispirato alla scia lasciata da una barca sull’acqua. Una scelta che aggiunge note di movimento alla tela linguistica. Gli interventi, nel complesso, sembrano molto riusciti e non intaccano lo spirito nativo della Fiat 500 Spiaggina, preservato nei suoi valori fondanti.

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Il risultato è un nuovo punto d’incontro tra automotive, nautica, manifattura italiana d’eccellenza e luxury lifestyle, frutto del dialogo raffinato fra mondi diversi, che spesso si sono incontrati nella storia.

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Fonte | Garage Italia