Stellantis cresce ancora in Messico: agosto positivo per Ram, Peugeot e Alfa Romeo

Stellantis continua a guadagnare terreno in Messico. Ad agosto il gruppo ha venduto 8.428 veicoli, facendo segnare una crescita del 5 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. È l’undicesimo mese consecutivo chiuso in aumento su base annua, con Ram ancora una volta protagonista e buoni segnali arrivati anche da Peugeot e Alfa Romeo. Nel corso del mese diversi modelli hanno inoltre raggiunto risultati record sul mercato messicano.

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Stellantis Messico cresce per l’undicesimo mese consecutivo

A fare la parte del leone è stata Ram, che ha chiuso il miglior agosto della sua storia con 4.468 unità, il 29 per cento in più rispetto a un anno fa. Gran parte del merito va alla Ram 1200, arrivata a 2.974 esemplari e protagonista del suo miglior agosto di sempre. Bene anche Dodge Attitude, che con 1.029 unità è cresciuta del 58 per cento rispetto ad agosto 2025, ottenendo il suo miglior risultato nel mese di agosto dal 2022.

Anche Peugeot ha dato un contributo importante ai numeri del gruppo. Il marchio francese ha chiuso agosto con 1.422 vetture vendute, in crescita del 9 per cento rispetto allo scorso anno. Tra i modelli che hanno fatto meglio c’è Peugeot Partner Rapid, che con 449 unità ha registrato il miglior agosto dalla sua introduzione sul mercato. Un risultato che conferma il buon andamento del marchio sia tra le auto tradizionali sia nel settore dei veicoli commerciali.

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Il dato forse più curioso arriva però da Alfa Romeo. Il Biscione ha venduto 79 auto, sufficienti per stabilire il miglior mese della sua storia in Messico. A spingere le vendite è stata soprattutto Alfa Romeo Junior, arrivata a 53 unità e al miglior risultato dal suo lancio. Anche Giulia si è ritagliata un piccolo record: con 7 esemplari venduti ha infatti chiuso il miglior agosto mai registrato dal modello nel Paese.

In casa Jeep il modello più venduto è stato Compass con 238 unità, mentre Cherokee ha raggiunto quota 232, il suo miglior risultato mensile del 2026. Per Fiat il modello più richiesto è stato invece Pulse, con 147 esemplari. Continua intanto anche il percorso di Leapmotor, che nei primi tre mesi di presenza sul mercato messicano ha totalizzato 177 unità.

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Jesús Rodríguez, vicepresidente commerciale di Stellantis México, ha sottolineato come gli undici mesi consecutivi di crescita siano il risultato della gamma e del lavoro svolto dalla rete di concessionari. Ram resta il marchio che pesa di più sui volumi del gruppo, ma i risultati ottenuti da Peugeot, Alfa Romeo, Dodge e Leapmotor mostrano come Stellantis stia riuscendo a crescere su più fronti.