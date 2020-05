Garage Italia presenta la 00Panda

La Fiat Panda è ad onor del vero una vettura iconica nel panorama dell’auto internazionale, ancora di più nel nostro Paese che la adora oggi come quarant’anni fa. La Fiat Panda 4×4 di un tempo rappresenta invece una variante straordinaria della piccola di casa Fiat, capace di accaparrarsi le simpatie di molte e assolutamente inarrestabile sui terreni più accidentati. La variante della Panda 4×4 proposta ora da Garage Italia è fortemente ispirata all’agente 007 nella denominazione, non è un caso visto che si chiama 00Panda; per rimanere in tema si presenta con una vernice nera e interni del medesimo colore.

Si tratta dell’ultima variante dell’utilitaria facente parte del noto programma Icon-e, sigla che prefigura l’installazione di un propulsore elettrico che alimenta la vettura in luogo del classico propulsore tradizionale. La vettura è stata presentata tramite le solite immagini ufficiali, pensando al dodicesimo episodio della saga di James Bond, ovvero: For your eyes only.

Vernice particolare e interni di gran classe

Tra le caratteristiche peculiari di questa 00Panda c’è sicuramente la sua particolare verniciatura esterna che risulta testurizzata mediante uno specifico processo che rende la vernice grigia particolarmente resistente ai graffi. La vernice, appunto in grigio scuro, è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Basf-RM Paint e risulta ruvida e goffrata. A questa vengono abbinate plastiche nere e barre sul tetto del medesimo colore. Il nero si ritrova anche sui cerchi in ferro mentre all’interno della vettura, dove i rivestimenti sono realizzati in Alcantara, domina il grigio scuro.

Molto bello il volante sportivo a tre razze Momo, con struttura a calice, rivestito in Alcantara proprio come la cuffia della leva del cambio. Molto bella la classica tasca a tutta larghezza interamente ricoperta in Alcantara. Immancabile l’impianto Hi-Fi a marchio JBL installato nella plancia con altoparlanti disposti anche ai lati del divano posteriore; c’è pure un subwoofer.

Come si diceva la motorizzazione è elettrica ed è stata sviluppata col contributo di Newtron. Si tratta di un propulsore flangiato sul cambio originale che permette una velocità massima di 115 km/h e un’autonomia di circa un centinaio di chilometri. Grazie alla presa di ricarica di Tipo 2, la 00Panda si ricarica in 3 o 8 ore in base alla presa dalla quale viene prelevata l’elettricità. Rimane intatto l’iconico logo 4×4.