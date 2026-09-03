Stellantis, Antonio Filosa parlerà a New York il 10 settembre: riflettori sul rilancio del gruppo

Stellantis tornerà a parlare agli investitori il prossimo 10 settembre, quando il CEO Antonio Filosa sarà a New York per la Jefferies Global Industrials Conference 2026. Il suo intervento è previsto dalle 13:30 alle 14:05 ora locale, quindi dalle 19:30 alle 20:05 in Italia.

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Stellantis, Filosa torna a fare il punto sul gruppo

L’appuntamento arriva mentre Stellantis sta cercando di rimettersi in carreggiata dopo un 2025 molto complicato. Qualche segnale di ripresa si è già visto. Nel secondo trimestre 2026 i ricavi sono saliti del 13% a 43,5 miliardi di euro e il Nord America ha fatto segnare una crescita del 32%. Detto questo, il quadro non è ancora uniforme. Il Nord America sta dando segnali migliori, mentre l’Europa continua a essere una delle aree più difficili.

Filosa nelle ultime settimane è tornato più volte sulla situazione del gruppo. Il 26 agosto ha spiegato che i principali indicatori sono migliorati nel primo semestre e ha parlato di un recupero graduale. Il senso delle sue parole è abbastanza chiaro: qualche passo avanti è stato fatto, ma non è ancora il momento di considerare chiusa la fase più difficile.

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Già a fine luglio il CEO aveva insistito soprattutto sul Nord America, dove Stellantis sta cercando di recuperare terreno dopo mesi molto pesanti. In quell’occasione aveva anche ribadito che il piano FaSTLAne 2030 sta andando avanti e che i nuovi modelli previsti per il 2026 stanno arrivando secondo programma.

A New York sarà quindi interessante capire se Filosa aggiungerà qualche indicazione in più. Gli investitori guardano soprattutto agli Stati Uniti, alla situazione europea e alla capacità di Stellantis di migliorare i margini nei prossimi trimestri. Non è detto che arrivino annunci importanti, ma l’intervento può comunque offrire qualche elemento utile per capire meglio come il gruppo sta affrontando gli ultimi mesi del 2026.