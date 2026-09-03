Stellantis Mangualde raggiunge quota 2 milioni: lo storico traguardo con un Citroën ë-Berlingo Van

Lo stabilimento Stellantis di Mangualde, in Portogallo, ha raggiunto un traguardo importante: 2 milioni di veicoli prodotti. Il numero è stato toccato il 2 settembre con un Citroën ë-Berlingo Van grigio, realizzato nell’edizione speciale per i 30 anni del Berlingo e destinato a un cliente della regione di Leiria. Per la fabbrica portoghese è il risultato di oltre sessant’anni di attività durante i quali dalle sue linee sono usciti modelli molto diversi tra loro.

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Stellantis Mangualde, dalla Citroën 2CV ai furgoni di oggi

La storia della fabbrica comincia nel 1962, quando nasce con il nome di Citroën Lusitania. Due anni più tardi parte la produzione e il primo modello assemblato è la Citroën 2CV AZL. Da lì in avanti Mangualde accompagna per decenni la storia del marchio francese, producendo anche vetture come DS, Méhari, AX e Saxo.

Il legame con la 2CV resta però quello più particolare. Il 27 luglio 1990 fu proprio a Mangualde che venne costruito l’ultimo esemplare al mondo della celebre Citroën. Dopo una carriera durata decenni, uno dei modelli più conosciuti della casa francese concluse quindi la propria produzione proprio nello stabilimento portoghese.

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Qualche anno dopo la fabbrica cambia progressivamente volto. Nel 1998 comincia la produzione di Citroën Berlingo e Peugeot Partner e i veicoli commerciali leggeri diventano sempre più importanti per l’attività di Mangualde. È una strada che lo stabilimento ha continuato a seguire fino a oggi, allargando nel frattempo la produzione ad altri marchi del gruppo.

Attualmente dalle linee escono Citroën Berlingo e Berlingo Van, Peugeot Partner e Rifter, Opel Combo e Combo Life, Fiat Doblò e Qubo. Si producono sia versioni con motore termico sia completamente elettriche, con la maggior parte dei veicoli destinata ai mercati esteri.

Il direttore dello stabilimento, Múcio Brasileiro, ha ricordato come il traguardo dei 2 milioni sia soprattutto il risultato del lavoro svolto negli anni da diverse generazioni di dipendenti. Oggi nella fabbrica lavorano direttamente circa 900 persone, mentre l’attività dello stabilimento genera più di 1.000 posti di lavoro indiretti.

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I numeri della produzione restano importanti anche guardando al presente. Nel 2025 Mangualde ha raggiunto il proprio record con 91.670 veicoli assemblati. Attualmente la fabbrica lavora su tre turni e produce circa 372 mezzi al giorno. Il 95% prende la strada dell’estero e, sempre nel 2025, circa il 27% di tutti i veicoli costruiti in Portogallo è uscito proprio da qui.

Negli ultimi anni sulle linee è arrivato anche l’elettrico. Mangualde è stata infatti la prima fabbrica portoghese a produrre in serie veicoli a batteria, sia commerciali sia nelle versioni per il trasporto passeggeri.

Tra le novità più recenti c’è anche lo Smart Compact Van di Stellantis Pro One, proposto come Citroën Berlingo FIRST, Fiat Doblò EASYPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE. A questo si aggiunge il CustomFit Center, dove flotte e clienti professionali possono far preparare i mezzi direttamente in fabbrica prima della consegna.

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Il Citroën ë-Berlingo Van numero 2 milioni arriva quindi in uno stabilimento che nel tempo è cambiato parecchio. Dalla 2CV ai moderni furgoni elettrici, Mangualde continua a produrre a pieno ritmo e resta uno dei siti più importanti di Stellantis in Portogallo.