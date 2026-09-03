Leapmotor B05 sorprende nei crash test Euro NCAP: per l’elettrica cinese arriva il massimo dei voti

Leapmotor B05 supera a pieni voti uno degli esami più importanti per qualsiasi nuova auto destinata al mercato europeo. Euro NCAP ha pubblicato i risultati dell’ultima tornata di crash test e la compatta elettrica di Leapmotor si è portata a casa le cinque stelle, il massimo previsto dall’ente indipendente. Un risultato ancora più interessante considerando che le prove vengono effettuate secondo i nuovi e più severi protocolli introdotti nel 2026.

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Leapmotor B05 ottiene il 92% nella protezione in caso di impatto

Leapmotor B05 ha ottenuto buoni risultati praticamente in tutte le aree prese in considerazione da Euro NCAP. Il punteggio è stato del 66% per la guida sicura, del 77% nell’evitamento delle collisioni, del 92% nella protezione in caso di impatto e dell’89% nella sicurezza dopo un incidente.

È soprattutto quel 92% ad attirare l’attenzione. Nei test di impatto laterale contro una barriera e contro un palo, la Leapmotor B05 ha conquistato addirittura il punteggio pieno. L’airbag centrale, pensato per ridurre il rischio che conducente e passeggero anteriore entrino in contatto durante un urto laterale, ha inoltre garantito una buona protezione della testa di entrambi gli occupanti.

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Buono anche il comportamento negli impatti frontali. Euro NCAP ha rilevato una protezione buona o adeguata nella maggior parte delle zone del corpo degli occupanti. L’unica nota meno positiva riguarda il torace del passeggero anteriore nel test frontale disassato, dove la protezione è stata giudicata marginale. La nuova elettrica cinese si è comportata bene anche quando entrano in gioco i sistemi elettronici che devono evitare l’incidente prima ancora che avvenga.

Il sistema di frenata automatica d’emergenza AEB ha ottenuto risultati molto positivi in diversi scenari e, secondo Euro NCAP, va ben oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa. Quasi perfetto anche il sistema che interviene quando la vettura rischia di abbandonare involontariamente la propria corsia. La B05 dispone inoltre di una funzione studiata per evitare il cosiddetto “dooring”, cioè l’apertura di una portiera mentre sta sopraggiungendo un ciclista.

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Qualche margine di miglioramento comunque c’è. La vettura riconosce la presenza di un bambino lasciato all’interno dell’abitacolo e dispone dei promemoria per le cinture posteriori, ma il sistema di ritenuta non si adatta alle diverse corporature degli occupanti. Inoltre non è in grado di riconoscere alcune posizioni potenzialmente pericolose del passeggero anteriore, ad esempio quando viaggia con i piedi appoggiati sul cruscotto.

Euro NCAP ha segnalato anche come i comandi relativi a comfort e infotainment potrebbero beneficiare di una maggiore presenza di tasti fisici. La Leapmotor B05 è una compatta lunga circa 4,43 metri e viene proposta con motore elettrico da 160 kW, equivalenti a 218 CV. Il modello sottoposto alle prove Euro NCAP era una B05 Design con batteria da 67,1 kWh e guida a sinistra, ma la valutazione viene applicata anche alle altre varianti indicate dall’ente.

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Nella stessa tornata di test anche altre due elettriche cinesi, AION UT e Geely E2, hanno conquistato cinque stelle. Un segnale di come la sicurezza stia diventando un terreno sempre più importante anche per i nuovi marchi asiatici che stanno cercando spazio sul mercato europeo.