La Night Edition sui Ram da lavoro: anche il pick-up commerciale vuole i cerchi neri

Chi vive di lavoro sul campo sa che, praticamente, ogni anno (ogni mese, addirittura) arriva una nuova edizione speciale del Wrangler, magari con i cerchi speciali e la grafica del tramonto, mentre il proprio pick-up rimane esattamente uguale a come è arrivato alle concessionarie. Ram ha deciso di rimediare.

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Il nuovo pacchetto Night Edition arriva sui Ram Chassis Cab 3500, 4500 e 5500 e porta il lato oscuro anche sul mercato dei veicoli commerciali. Paraurti anteriore, cornice della griglia, passaruota e maniglie delle portiere sono in tinta con la carrozzeria. Aggiungici una griglia interna nera, badge neri, cerchi neri e un cofano Sport Performance che dà al pick-up una sagoma più aggressiva del solito. Il risultato è un mezzo da lavoro che smette di sembrare tale.

Il debutto sarà al Farm Progress Show in Iowa, scelta non casuale: Ram sa bene chi compra questi camion e dove li compra. Non è un evento da red carpet, è fango e mais.

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Sul fronte meccanico, il pacchetto non cambia nulla sotto al cofano. I clienti scelgono tra un Hemi V8 da 6,4 litri con 375 CV e 581 Nm, oppure il Cummins Turbo Diesel sei cilindri da 6,7 litri con 360 CV e un’impressionante coppia di 1.083 Nm. Due motori pensati per chi di chilometri ne fa davvero, e spesso al limite della capacità del mezzo.

Il costo del pacchetto è 2.195 dollari sulle varianti Big Horn con equipaggiamento di livello 1 o 2, e scende a 1.695 dollari sulle Laramie. Gli ordini apriranno nel quarto trimestre, con consegne previste entro fine anno.

Matt VanDyke, CEO di Ram, parla di “rappresentazione su ruote dell’azienda”, una frase che sembra solo marketing, ma coglie qualcosa di reale. Per chi usa il pick-up come biglietto da visita, l’estetica diventa persino identità. Probabilmente è più onesto ammetterlo che fingere il contrario.