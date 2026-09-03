Chrysler Pacifica 2027: perché ci hanno messo due anni per cambiare il paraurti

Due anni di mimetizzazione per un paraurti nuovo e un badge diverso. Questo, in sintesi, è stato l’aggiornamento della Chrysler Pacifica per l’anno modello 2027. Il minivan di Stellantis era atteso al varco. I prototipi camuffati si vedevano online dal 2023, lasciando intendere un restyling degno di un veicolo che aveva debuttato nel 2017 e da allora aveva già ricevuto un primo lifting.

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Alla fine, però, è arrivato il frontale rivisto, il nuovo emblema Chrysler, e tutto il resto rimasto esattamente com’era. Abitacolo, powertrain, grafica del display di bordo, compresa l’icona del menu che mostra ancora il muso vecchio, invariati.

Fin qui, un po’ di pigrizia. Poi è arrivata la Pacifica LX. La versione base raccoglie il testimone della vecchia Voyager, riprendendo le forme esterne della Pacifica pre-2021. Vendere due generazioni dello stesso modello in parallelo non è uno scandalo nell’industria, ma Chrysler ha trovato il modo di complicarsi la vita da sola. La LX porta il vecchio logo sul frontale, quello precedente al recente rebranding, mentre il volante monta il simbolo alato di nuova generazione. Stesso veicolo, due identità visive diverse.

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La prima reazione, vedendo gli annunci delle concessionarie, è stata quella di pensare a un errore. Foto degli interni sbagliate, confusione nel database immagini, qualche svista nel caricamento. O le concessionarie Chrysler stavano orchestrando collettivamente uno scherzo di cattivo gusto, oppure i controller di Stellantis avevano vietato di produrre una copertura airbag separata per i volanti delle LX, o anche solo di applicare il logo aggiornato alla carrozzeria della versione precedente. Una configurazione diretta sul sito Chrysler ha tolto ogni dubbio: è tutto deliberato.

Dal punto di vista pratico, nessun proprietario di Pacifica LX soffrirà per questa incoerenza. Il minivan trasporta famiglie, porta i bambini a scuola, sopravvive ai lunghi viaggi autostradali come ha sempre fatto. Il logo non cambia nulla di tutto questo.

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Chrysler ha presentato il nuovo simbolo alato come “modello per la prossima generazione di veicoli del marchio”. Se la Pacifica 2027 è il primo capitolo di questa nuova era, il modello sembra prevedere qualche compromesso di troppo. Speriamo che la prossima generazione sia più generosa, almeno con i badge.