Nasce negli Stati Uniti Stellantis Financial Services

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore il completamento dell’acquisizione di F1 Holdings Corp., società madre di First Investors Financial Services Group, da un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital LLC.

L’acquisizione, precedentemente annunciata il 1° settembre 2021, si è conclusa nelle scorse ore alle condizioni pattuite ed entro il termine indicato alla firma. First Investors, che è stata ribattezzata in Stellantis Financial Services US Corp., costituirà la base per la crescita di Stellantis di un braccio finanziario captive a servizio completo.

Stellantis Financial Services: il nuovo gruppo ha completato l’acquisizione di F1 Holdings Corp

Stellantis Financial Services fornirà a clienti, rivenditori e partner statunitensi una gamma completa di opzioni di finanziamento a breve e medio termine, inclusi prestiti al dettaglio, leasing e finanziamenti planimetrici.

Philippe De Rovira, Chief Affiliates Officer per Sales Finance, Used Cars, Parts and Service and Retail Network di Stellantis, ha detto: “Con l’acquisizione di First Investors, svilupperemo rapidamente un braccio finanziario captive negli Stati Uniti, offrendo una gamma completa di prodotti, a beneficio dei nostri clienti, dei nostri rivenditori, dei nostri marchi e dei nostri azionisti”.

Richard Palmer, Chief Financial Officer di Stellantis, ha dichiarato: “L’acquisizione di First Investors supporta il piano di crescita delle attività di Stellantis negli Stati Uniti. Questa è una mossa strategica chiave per estendere ulteriormente le nostre prestazioni finanziarie e creare valore a lungo termine per gli azionisti di Stellantis”.

Tommy A. Moore Jr., CEO di Stellantis Financial Services US Corp, ha invece affermato: “Migliorare l’esperienza del cliente è al centro della nostra missione. Andando avanti, sfrutteremo la forte attività commerciale negli Stati Uniti per fornire finanziamenti ai nostri clienti, cercando nel contempo nuove strategie di crescita emergenti, compresi i servizi di mobilità, per espandere il nostro portfolio oltre la tradizionale vendita di veicoli”.

Si prevede che il team di gestione esecutiva, con una permanenza media di 18 anni nel settore finanziario, resterà invariata.