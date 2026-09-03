Jeep Compass, da 33.900 euro oppure 249 euro al mese: le offerte di settembre 2026

La nuova Jeep Compass entra nel mese di settembre con tre promozioni dedicate alle principali motorizzazioni della gamma. Jeep punta così a rendere più accessibile il suo C-SUV prodotto a Melfi, lasciando al cliente la possibilità di scegliere tra e-Hybrid, Plug-in Hybrid e 100% elettrica. Le condizioni sono molto diverse tra loro e vale quindi la pena guardarle nel dettaglio.

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Nuova Jeep Compass, ecco le offerte di settembre

La proposta forse più interessante riguarda la Compass Altitude e-Hybrid da 145 CV. Il listino parte da 40.900 euro, ma su un lotto limitato di vetture in pronta consegna il prezzo scende a 33.900 euro. Con il finanziamento sono richiesti 14.239 euro di anticipo e 48 rate da 428 euro. Il TAN è allo 0%, mentre il TAEG è del 2,32%. L’offerta resta valida fino al 30 settembre.

Per chi invece vuole passare direttamente all’elettrico c’è la Jeep Compass Altitude Full Electric da 213 CV. In questo caso il prezzo di listino di 47.900 euro viene ridotto a 39.900 euro in presenza di permuta o rottamazione. La formula prevede un anticipo di 7.416 euro, 35 rate da 249 euro al mese e una rata finale di 27.317,65 euro. TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,13%.

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La terza possibilità è la Compass e-Hybrid Plug-in da 225 CV, che abbina il motore benzina all’unità elettrica e può percorrere circa 90-92 km senza utilizzare carburante nel ciclo WLTP. Qui Jeep mette sul piatto 5.000 euro di supervalutazione dell’usato: il prezzo passa così da 45.900 a 40.900 euro. Servono 12.644 euro di anticipo, poi 35 rate da 249 euro e una maxi rata finale da 25.030,40 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 5,75% e del 7,2%.

Tre formule che raccontano bene anche la strategia scelta per la nuova Compass. Il modello infatti dispone di una gamma che prova a coprire esigenze molto differenti: dall’ibrida più semplice da usare tutti i giorni alla Plug-in, fino alla versione completamente elettrica.

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E i primi numeri del 2026 mostrano che la nuova generazione sta iniziando a trovare spazio. In Italia, da gennaio ad agosto sono state immatricolate 8.430 Jeep Compass, di cui 561 nel solo mese di agosto. Il modello occupa il 40° posto nella classifica generale italiana e continua inoltre a figurare nella top ten dei C-SUV; ad aprile era arrivato addirittura al primo posto del segmento con una quota del 6,23%.

Anche in Europa il nuovo Compass sta dando un contributo alla crescita di Stellantis. Il gruppo non ha ancora comunicato un totale gennaio-agosto delle immatricolazioni europee del singolo modello, ma nel secondo trimestre del 2026 ha indicato per Compass circa 8.000 consegne aggiuntive rispetto allo stesso periodo del 2025. Un segnale importante per un modello che ha appena iniziato la sua prima annata completa sul mercato europeo.