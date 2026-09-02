Lotus Eletre X sfida Ferrari Purosangue e Lamborghini Huracán nella drag race: chi vince?

La nuovissima Lotus Eletre X sfida la Ferrari Purosangue e la Lamborghini Huracán Performante, in un drag race insolita, che miscela auto con caratteristiche radicalmente diverse fra loro.

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Riuscirà la versione ibrida plug-in (PHEV) del lussuoso hyper-SUV inglese ad avere la meglio sulle due auto termiche italiane? Come al solito non vi anticipiamo nulla, per lasciarvi il piacere della scoperta.

Ad organizzare il confronto sono stati, ancora una volta, gli specialisti di carwow, molto attivi nel proporre ai loro seguaci delle avvincenti sfide in accelerazione.

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Questa volta la drag race sarà spezzettata. Un primo duello vedrà come protagoniste l’auto d’oltremanica e quella del “cavallino rampante”. La vincente fra le due dovrà poi affrontare una vera auto sportiva: quella del “toro”. Prima di cedere la “parola” al video, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche fondamentali delle vetture coinvolte nella drag race.

Iniziamo dalla Ferrari Purosangue, spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri che eroga 725 cavalli di potenza massima e 716 Nm di coppia, su un peso di 2.133 chilogrammi. L’energia viene trasmessa al suolo tramite un raffinato sistema di trazione integrale, col supporto di un cambio automatico a 8 rapporti.

Diversa l’architettura della Lotus Eletre X, nuova versione ibrida plug-in del SUV inglese, scelta per la drag race. Qui la spinta giunge da un motore 4 cilindri a benzina sovralimentato da 2 litri associato a tre unità elettriche. Ne deriva una potenza combinata di 952 cavalli e una coppia di 935 Nm. Anche in questo caso ci sono quattro ruote motrici ad agevolare il grip in accelerazione. Il peso di ben 2.615 chilogrammi ne fa la concorrente più corpulenta del gruppo.

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A chiudere il cerchio ci pensa la Lamborghini Huracán Performante, versione estrema e alleggerita della supercar di Sant’Agata Bolognese. La coupé emiliana è alimentata da un motore V10 aspirato da 5.2 litri, che eroga 640 cavalli di potenza massima e 600 Nm di coppia, su un peso di soli 1.480 chilogrammi. Quanto basta a farne, di gran lunga, l’auto più leggera del gruppo. Pure qui l’energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione.

La Lotus avrà vita facile nella drag race multipla, per le cifre energetiche favorevoli? Oppure il suo peso molto alto darà un responso diverso? C’è solo un modo per scoprirlo: guardare il video della sfida in accelerazione! Buona visione!