Leapmotor T03: offerta da 79 euro al mese a settembre 2026 e intanto le vendite volano

Leapmotor T03 continua a farsi notare soprattutto per una cosa: costa poco, almeno rispetto alla maggior parte delle elettriche oggi in vendita. Anche a settembre il marchio cinese ha deciso di spingere forte sul prezzo, proponendo la piccola city car a 15.900 euro. Chi invece preferisce il finanziamento può scegliere una rata da 79 euro al mese, con la easyWallbox compresa nell’offerta.

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Leapmotor T03, l’offerta di settembre parte da 79 euro al mese

La formula prevede un anticipo di 7.377 euro, poi 35 rate da 79 euro e una rata finale da 7.872 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 9,07%. L’offerta resterà valida fino al 30 settembre 2026.

La T03 continua quindi a puntare su un prezzo difficile da ignorare, soprattutto per chi cerca una seconda auto elettrica o una vettura da usare prevalentemente in città. Le dimensioni, del resto, sono quelle giuste per questo tipo di utilizzo: poco più di 3,6 metri di lunghezza, motore elettrico da 95 CV e batteria da 37,3 kWh.

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L’autonomia dichiarata arriva a 265 km nel ciclo WLTP. Non sono numeri da viaggio lungo, ma per gli spostamenti quotidiani e soprattutto in città possono essere più che sufficienti. E a giudicare dalle vendite, il pubblico italiano sembra averlo capito.

Nel corso del 2026, infatti, la Leapmotor T03 ha iniziato a comparire sempre più in alto nelle classifiche. Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolate 22.545 unità, abbastanza per portarla al settimo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia, considerando insieme benzina, diesel, ibride ed elettriche. Se si guarda soltanto al mercato BEV, il risultato è ancora più netto: la T03 è davanti a tutte.

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Anche agosto ha confermato il momento positivo di Leapmotor. Il marchio ha chiuso il mese con 851 immatricolazioni in Italia, facendo segnare un aumento del 255% rispetto ad agosto 2025.

Nel mercato elettrico italiano Leapmotor ha raggiunto una quota del 7%, mentre tra i clienti privati è salita fino al 14,7%. Proprio in questo canale il marchio ha conquistato il primo posto. La T03, nello stesso mese, è risultata l’elettrica più venduta ai privati e il terzo modello BEV in assoluto. Il fenomeno, però, non riguarda soltanto l’Italia.

Ad agosto Leapmotor ha consegnato 103.129 vetture nel mondo, facendo registrare un nuovo record mensile. È stato anche il secondo mese consecutivo sopra quota 100 mila auto.

Rispetto ad agosto 2025 la crescita è stata dell’80,72%, mentre da gennaio ad agosto le consegne globali hanno raggiunto 560.883 unità, il 70,55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Numeri che stanno rendendo Leapmotor sempre più importante anche nei programmi di Stellantis. In Italia, almeno per il momento, gran parte di questa crescita ha un volto ben preciso: quello della piccola T03.