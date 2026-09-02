Stellantis sarà protagonista al Salone Auto Torino 2026 con Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia

Torino per tre giorni tornerà a respirare auto e Stellantis sarà tra i gruppi più presenti in assoluto. Il Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre, è stato presentato oggi e porterà nel centro della città 47 case automobilistiche, circa 100 modelli e una trentina di anteprime nazionali.

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Stellantis arriva a Torino con una presenza davvero ampia

Il gruppo porterà infatti diversi dei suoi marchi più importanti. Ci saranno Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot e Maserati, oltre a Leapmotor. Basta questo elenco per capire quanto sarà forte la presenza Stellantis durante i tre giorni della manifestazione.

E Torino, per alcuni di questi nomi, non è certo una città qualsiasi. Fiat e Lancia hanno qui una parte enorme della loro storia e anche per questo vedere tanti marchi del gruppo riuniti nello stesso evento avrà un significato particolare. Uno dei nomi su cui ci sarà maggiore attenzione sarà senza dubbio Lancia. Il 2026 coincide infatti con i 120 anni del marchio e celebrare un anniversario del genere proprio a Torino sembra quasi naturale.

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Lancia, tra l’altro, si trova in una fase completamente diversa rispetto a pochi anni fa. La nuova Ypsilon ha dato il via al nuovo corso e il ritorno della sigla HF ha riportato un po’ di quella sportività che per tanti appassionati fa parte della storia del marchio. Il lavoro, però, è ancora in corso e nei prossimi anni la gamma è destinata a cambiare ancora.

Al Salone ci saranno naturalmente anche Alfa Romeo e Fiat, che continuano ad avere un peso enorme per Stellantis in Italia, insieme a Jeep e agli altri marchi europei del gruppo. La formula dell’evento resterà quella già conosciuta. Niente padiglioni chiusi o stand lontani dal centro: le auto saranno esposte direttamente tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali.

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L’ingresso sarà gratuito dalle 9 alle 19 e nei tre giorni sarà possibile anche effettuare alcuni test drive. È probabilmente uno degli aspetti più riusciti del Salone: le auto finiscono davvero in mezzo alla città e il pubblico può vederle senza dover entrare in una fiera tradizionale.

Stellantis avrà una presenza importante, ma ovviamente non sarà sola. A Torino arriveranno anche BMW, Mercedes-Benz, Porsche e numerosi costruttori cinesi. Questi ultimi rappresenteranno quasi il 40 per cento dei marchi presenti, una percentuale che racconta bene quanto il mercato europeo sia cambiato in pochissimi anni.

Ci sarà spazio anche per il design e per la storia dell’auto italiana, con iniziative dedicate a Pininfarina e Marcello Gandini, mentre Ferrari porterà in città una selezione di vetture storiche e moderne.