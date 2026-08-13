Jeep prepara una nuova sorpresa per la Wrangler: il teaser anticipa il decimo capitolo di Twelve 4 Twelve

Jeep ha deciso di far aspettare ancora qualche giorno gli appassionati della Wrangler. Il decimo modello del programma “Twelve 4 Twelve”, inizialmente atteso il 12 agosto, sarà infatti svelato il 20 agosto. Non sembrano esserci problemi legati alla vettura: la scelta appare piuttosto legata alla volontà di presentarla durante lo Smoky Mountain Jeep Invasion di Pigeon Forge, nel Tennessee, davanti a un pubblico composto quasi interamente da appassionati del marchio.

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Jeep prepara il decimo capitolo del programma Twelve 4 Twelve

Per il momento sul nuovo Wrangler regna ancora il mistero. Jeep non ha comunicato nome, caratteristiche, allestimento o prezzo. Dal teaser emergono però alcuni indizi legati a salite rocciose, lunghi percorsi panoramici e alle Great Smoky Mountains. Non è quindi da escludere una versione particolarmente orientata al fuoristrada oppure un’edizione ispirata proprio alla zona che ospiterà la presentazione.

Il programma Twelve 4 Twelve è iniziato lo scorso novembre e prevede 12 Wrangler in edizione limitata nell’arco di 12 mesi. In questi mesi Jeep ha alternato versioni molto diverse tra loro, giocando spesso con la propria storia. Si è partiti dalla Moab 392 con motore V8 HEMI da 6,4 litri, per poi passare alla Whitecap con dettagli retrò e alla 85th Anniversary Edition dedicata agli 85 anni del marchio.

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Sono poi arrivate la Willys 392, la Rockslide e la coloratissima Rewind, quest’ultima chiaramente ispirata agli anni Ottanta. A maggio è stata la volta della America 250 Edition, mentre giugno ha portato la Sarge 2027, con numerosi richiami alle origini militari di Jeep. A luglio è invece tornato dopo quasi quarant’anni il nome Wrangler Laredo, con un look ispirato alla Willys e un abitacolo più vicino alla Sahara.

Ora manca il decimo tassello. La presentazione del 20 agosto durante lo Smoky Mountain Jeep Invasion, evento in programma fino al 22 agosto, sembra il palcoscenico ideale per continuare una serie che sta mescolando nostalgia, fuoristrada e cultura Jeep.