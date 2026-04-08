Chrysler Pacifica 2027 debutta ufficialmente al Salone di New York

Chrysler ha presentato nei giorni scorsi al Salone Internazionale dell’Auto di New York la nuova evoluzione della monovolume più venduta e premiata d’America, la rinnovata Chrysler Pacifica 2027, dando nuova linfa al segmento che ha creato nel più grande mercato di monovolume degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni.

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Chrysler Pacifica 2027 si distingue per un’estetica moderna e rinnovata

“Chrysler ha inventato la monovolume 43 anni fa e, con oltre 16,6 milioni di unità vendute, di cui oltre 1,15 milioni di modelli Pacifica, la nostra leadership in questo segmento rimane ineguagliata”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO del marchio Chrysler. “Questa Pacifica rinnovata si basa su questo slancio, offrendo la perfetta combinazione di un nuovo design esterno, nuove funzionalità, tecnologia più intelligente e le amate innovazioni su cui i nostri clienti fanno affidamento. Insieme, rafforzano la nostra posizione nel segmento che abbiamo creato e aprono nuove opportunità di crescita mentre entriamo nella prossima era del marchio Chrysler.”

Fedele alla sua tradizione, la Pacifica continua a celebrare tutte le sue caratteristiche innovative e pluripremiate, tra cui i sedili Stow ‘n Go, esclusivi per la categoria, sia nella seconda che nella terza fila, la FamCAM, il sistema di intrattenimento per i passeggeri posteriori, il maggior numero di dispositivi di sicurezza del segmento, la migliore capacità di traino della categoria e la possibilità di ospitare sette o otto passeggeri. La gamma Chrysler Pacifica 2027 è già ordinabile a partire da un prezzo di listino consigliato negli Stati Uniti di 41.495 dollari per l’allestimento LX, offrendo versatilità ed efficienza a un prezzo di partenza accessibile.

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La Chrysler Pacifica 2027 si rinnova con un restyling che punta su stile, tecnologia e praticità per la famiglia. Il frontale cambia volto con fari LED verticali, griglia illuminata con firma luminosa “tasti di pianoforte” e nuovo logo alato Chrysler, mentre debuttano nuove tinte carrozzeria e cerchi inediti. Anche la versione LX, ex Voyager, mantiene un’impostazione accessibile ma ben equipaggiata, con porte scorrevoli elettriche, sedili e volante riscaldati.

Nell’abitacolo cresce la qualità percepita, con nuovi dettagli, finiture aggiornate e un ambiente più curato. Al vertice della gamma, la Pinnacle propone l’esclusivo interno Blue Agave, inserti color rame e materiali più ricercati. Sul fronte tecnologico, la Pacifica introduce una strategia più flessibile, separando i pacchetti Family Tech e Theater, così da permettere alle famiglie di scegliere solo le funzioni davvero utili, come Amazon Fire TV, FamCAM e prese supplementari.

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Non mancano novità per sicurezza e comfort: il pacchetto Safety Sphere aggiunge nuove funzioni per migliorare visibilità e consapevolezza alla guida, mentre il portellone elettrico regolabile in altezza facilita l’uso quotidiano nei garage o nei parcheggi bassi. Confermato infine l’esclusivo sistema Stow ’n Go, che continua a fare della Pacifica una delle monovolume più versatili del mercato.