Les Milfs en 205: l’avventura da 3.000 km di due mamme al 205 Trophée 2027

Una Peugeot 205 e il rifiuto per una vacanza a Bali. Qui nasce una lunga avventura in un’utilitaria indimenticabile. Nadia aveva un marito con un biglietto per Bali già in tasca. Lei ha detto no grazie, e al suo posto ha chiesto una 205 per attraversare il Marocco. Più di tremila chilometri, due settimane, un raid che nel 2027 arriverà alla sua ventesima edizione.

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Il 205 Trophée, si capisce, non è una gara normale. È una di quelle manifestazioni che mescolano polvere, meccanica vintage e vocazione umanitaria in proporzioni difficili da replicare. Gli equipaggi partono il 2 maggio 2027 e, se tutto va come da programma, tagliano il traguardo il 15. Nel mezzo, il Marocco, le sue strade, le sue piste e tutto quello che la 205, utilitaria concepita per i parcheggi in città, non per il deserto nordafricano, avrà da dire sull’argomento.

Nadia si porta dietro Marie. Le due vivono nella zona di Domaize, Puy-de-Dôme, e per il loro equipaggio hanno scelto un nome che difficilmente sparisce nella lista iscritti: Les Milfs en 205. Non cercano di passare inosservate, ma soprattutto vogliono vincere. Per loro, prima volta in assoluto in un raid di questo tipo, ambizioni al massimo.

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L’ispirazione a Nadia era arrivata dal marito, che nel 2019 aveva partecipato al 4L Trophée. Da allora l’idea le era rimasta in testa, e il compleanno è stata l’occasione giusta per tirarla fuori.

Un progetto che però ha bisogno di carburante, nel senso letterale e in quello economico. Le due stanno cercando sponsor: iscrizione, preparazione della vettura, trasferta, due settimane fuori casa. La componente umanitaria è centrale: Marie e Nadia vogliono raccogliere fondi e donazioni per associazioni e famiglie durante il raid, trasformando l’avventura in qualcosa che sopravvive alla classifica finale.

Il 205 Trophée funziona così. Non è solo resistenza meccanica e navigazione, è anche una piattaforma per portare qualcosa indietro dalle migliaia di chilometri percorsi.