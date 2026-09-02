Opel porta a IAA Transportation 2026 quattro veicoli pensati per il lavoro

Opel porterà a IAA Transportation 2026 una parte importante della sua gamma dedicata al lavoro. Il Salone di Hannover, in programma dal 14 al 20 settembre, sarà l’occasione per vedere da vicino quattro proposte molto diverse tra loro, pensate per coprire esigenze che vanno dalle consegne in città ai lavori più pesanti. Nello stand Stellantis Pro One C41, nel padiglione 13, ci saranno Movano doppia cabina, Vivaro pianale cabinato, Combo Tech e Rocks con Kargo Kit.

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Opel porta ad Hannover quattro soluzioni per il lavoro

Il mezzo più grande sarà Opel Movano nella versione doppia cabina. A seconda della configurazione può offrire fino a 17 metri cubi di volume di carico e una portata che arriva a 2 tonnellate. La doppia cabina permette inoltre di ospitare fino a sette persone, caratteristica utile soprattutto per chi lavora in edilizia o manutenzione e deve trasportare insieme squadra, attrezzi e materiali.

Più versatile nella configurazione sarà invece Opel Vivaro pianale cabinato. Il piano di carico aperto può essere raggiunto da tre lati e può essere allestito in modi differenti in base al tipo di attività. La novità principale riguarda il motore: per la prima volta questa versione sarà disponibile con il diesel turbo da 2,2 litri da 150 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti.

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Spazio anche a Opel Combo Tech, che prova ad avvicinare il mondo dei veicoli commerciali a quello delle auto tradizionali. Di serie può offrire fari Intelli-Lux Matrix LED, climatizzatore automatico bizona, Keyless Entry & Go e sedile comfort per il conducente.

Nonostante le dimensioni compatte, resta un mezzo pensato per lavorare, con fino a 3,8 metri cubi di spazio di carico e una lunghezza utile che può arrivare a 3,09 metri. La portata varia in base alla motorizzazione e può sfiorare i 650 kg, mentre sulla versione completamente elettrica può arrivare fino a 780 kg.

La proposta più piccola sarà invece Opel Rocks con Kargo Kit. Con 2,41 metri di lunghezza e appena 1,39 metri di larghezza, è pensata soprattutto per consegne e brevi spostamenti nei centri urbani. L’autonomia elettrica arriva fino a 75 km, mentre la velocità massima è di 45 km/h. Il Kargo Kit permette di utilizzare la zona lato passeggero per sistemare pacchi e piccoli oggetti in maniera più ordinata.

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Opel continuerà quindi a offrire sia motorizzazioni tradizionali sia elettriche, lasciando ai professionisti la possibilità di scegliere in base al tipo di utilizzo.

IAA Transportation aprirà il 14 settembre con la giornata dedicata alla stampa. La conferenza Stellantis Pro One è prevista alle 8:20, mentre dal 15 settembre il Salone sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 18:00. Domenica 20 settembre la chiusura è fissata alle 16:00.