Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, a settembre 2026 da 799 euro al mese: fino a 13.630 euro di sconto

Settembre porta una promozione interessante per chi guarda alle versioni più potenti della gamma Alfa Romeo. Fino al 30 settembre 2026 sia Giulia Quadrifoglio sia Stelvio Quadrifoglio, entrambe con il V6 2.9 benzina da 520 CV, vengono proposte con un finanziamento da 799 euro al mese. La rata è identica, mentre cambiano anticipo, prezzo promozionale e soprattutto il valore della maxi rata finale.

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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio scende a 97.870 euro

Partiamo dalla Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY25. Il prezzo di listino è di 111.500 euro, mentre con la promozione di settembre si scende a 97.870 euro. Il vantaggio sul prezzo iniziale arriva quindi a 13.630 euro. Nell’offerta sono compresi anche il pacchetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la garanzia estesa Complete Care Plus.

Il finanziamento Stellantis Financial Services prevede un anticipo di 15.881 euro, seguito da 35 rate mensili da 799 euro. Alla fine dei tre anni resta una rata finale di 65.420 euro, corrispondente al Valore Garantito Futuro. TAN fisso al 4,75% e TAEG al 5,38%. L’importo totale del credito è di 82.259,62 euro, mentre quello complessivamente dovuto attraverso il finanziamento arriva a 93.591,70 euro.

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La Stelvio proposta nell’offerta monta i cerchi bruniti da 19 pollici a cinque fori, i sedili sportivi Quadrifoglio in pelle nera riscaldati e regolabili elettricamente, inserti in carbonio e impianto audio Hi-Fi con 14 altoparlanti, subwoofer e potenza di 470 W.

Anche la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY25 beneficia di uno sconto consistente. Dai 102.800 euro di listino si passa a 89.692 euro, con oltre 13 mila euro di differenza. Anche qui sono compresi Complete Care Plus e il pacchetto di manutenzione.

Per Giulia le 35 rate restano da 799 euro, ma l’anticipo indicato nel dettaglio finanziario è di 13.937 euro, mentre la rata finale scende a 58.233,60 euro. TAN al 4,75% e TAEG al 5,42%. L’importo finanziato è pari a 76.025,92 euro e quello totale dovuto a 86.389,71 euro.

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Per entrambe le Alfa Romeo Quadrifoglio il chilometraggio previsto è di 30.000 km. In caso di restituzione o sostituzione dell’auto alla scadenza, i chilometri eccedenti vengono addebitati a 0,10 euro ciascuno. La promozione è riservata ai clienti privati e rimane valida fino al 30 settembre 2026.