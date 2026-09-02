Ram ProMaster City premiato da Green Car Journal: riconoscimento importante per il nuovo van

Il Ram ProMaster City 2027 si porta a casa un riconoscimento importante ancora prima di arrivare nelle concessionarie. Green Car Journal lo ha infatti scelto come “Veicolo Commerciale Ecologico dell’Anno 2027”, premiandolo all’interno di una selezione che ha messo a confronto diversi mezzi commerciali destinati al mercato statunitense. Nella valutazione sono entrati in gioco consumi, funzionalità, versatilità, sicurezza, prezzo e praticità d’uso.

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Ram ProMaster City 2027 entra nella famiglia Ram Professional

Con il nuovo ProMaster City, Ram torna a presidiare una fascia molto importante negli Stati Uniti, quella dei van compatti e di medie dimensioni pensati per professionisti e flotte. Il modello entra nella gamma Ram Professional, dove si affianca a Ram 1500, Ram 2500 e 3500, ai Chassis Cab e al più grande ProMaster.

Matt VanDyke, CEO di Ram, ha spiegato che il nuovo van è stato pensato per chi usa il veicolo come vero strumento di lavoro e ha bisogno di qualcosa di affidabile ogni giorno. Il premio, secondo il manager, mostra come efficienza e capacità operative possano convivere nello stesso mezzo.

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2027 Ram ProMaster City SLT Passenger Wagon.

Il ProMaster City 2027 mette a disposizione oltre 4,7 metri cubi di spazio di carico e rientra nella Classe 2. Le dimensioni restano comunque abbastanza compatte da renderlo facile da usare anche nelle città più affollate, dove parcheggi stretti e garage possono diventare un problema per i furgoni più grandi.

La gamma sarà disponibile negli allestimenti Tradesman e SLT, sia in versione Cargo sia Passenger Wagon. Le configurazioni passeggeri potranno ospitare cinque oppure otto persone, mentre quelle dedicate al lavoro offriranno diverse combinazioni di pannelli, vetri e aperture posteriori.

In totale saranno disponibili 11 configurazioni, nate da sei diverse combinazioni tra finestrini e pannelli e da due soluzioni per l’accesso posteriore. Quasi tutte le versioni potranno essere ordinate anche con portellone.

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Il listino partirà da 37.400 dollari per il Tradesman Cargo, a cui si aggiungono 2.595 dollari di spese di trasporto. La versione Tradesman Passenger Wagon partirà invece da 40.100 dollari. Il ProMaster City SLT Cargo costerà 38.900 dollari, mentre la SLT Station Wagon arriverà a 41.600 dollari.

Gli ordini verranno aperti nella seconda metà del 2026. La produzione partirà entro l’anno, mentre l’arrivo nelle concessionarie americane è previsto per il primo trimestre del 2027.

Il nuovo Ram ProMaster City sarà costruito nello stabilimento TOFAS di Bursa, in Turchia. Alcuni interventi aggiuntivi verranno poi eseguiti negli Stati Uniti, presso il Baltimore Transformation Center di FCA US LLC.