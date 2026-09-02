Jeep Avenger domina ancora in Italia: è il SUV più venduto del 2026 e seconda assoluta nel mercato

Jeep Avenger continua a macinare numeri in Italia e, dopo otto mesi, resta uno dei modelli più richiesti in assoluto. Il SUV disegnato a Torino è ancora il più venduto del Paese nella sua categoria, mettendo insieme tutte le motorizzazioni e tutti i segmenti. E il dato pesa ancora di più guardando alla classifica generale: da gennaio ad agosto Avenger è la seconda auto più venduta in Italia.

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Jeep Avenger resta davanti a tutti tra i SUV

Secondo i dati elaborati da Dataforce, nei primi otto mesi del 2026 la Jeep Avenger ha raggiunto una quota del 4,96% nel mercato dei SUV. Il primato non è una sorpresa: il modello era già stato il più venduto della categoria nel 2024 e nel 2025 e continua quindi a mantenere un ritmo molto alto anche quest’anno.

Il risultato diventa ancora più interessante quando si allarga il confronto a tutto il mercato. Senza distinguere tra segmento o alimentazione, Avenger occupa il secondo posto assoluto con una quota del 2,56%. Anche ad agosto il modello ha continuato a fare bene, chiudendo ancora una volta davanti a tutti tra i SUV con una quota del 3,95%.

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Nel segmento B-SUV il vantaggio è ancora più evidente. Da gennaio ad agosto la quota della Jeep Avenger è arrivata al 10,2%, mentre nel solo mese di agosto si è fermata all’8,48%. In pratica, una parte molto importante dei clienti che scelgono un SUV compatto in Italia finisce ancora oggi sulla Avenger.

A favorire questi numeri c’è anche una gamma pensata per coprire esigenze diverse. La Avenger è disponibile con più motorizzazioni e mantiene dimensioni compatte, un’impostazione facile da usare ogni giorno e uno stile che ormai è diventato molto riconoscibile sulle strade italiane.

Accanto alla Avenger sta guadagnando spazio anche la nuova Jeep Compass, che è entrata nella top ten dei SUV di segmento C. La gamma si è recentemente allargata con la nuova Compass 4xe a trazione integrale, capace di sviluppare 375 CV e 3.100 Nm di coppia alla ruota.

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Per chi cerca invece una soluzione più tradizionale, la Compass e-Hybrid parte da 33.900 euro con una formula a interessi zero. Nel complesso, Jeep resta stabilmente nella top ten dei marchi passenger car in Italia con una quota del 3,64%. Ma il modello che continua a fare la differenza è ancora una volta la Jeep Avenger, ormai presenza fissa ai vertici delle classifiche italiane.