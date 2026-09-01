Stellantis Pro One prepara la svolta: ad Hannover nuova roadmap per veicoli commerciali e logistica

Stellantis Pro One si prepara a mostrare ad Hannover il prossimo passo della propria strategia dedicata ai veicoli commerciali. In occasione di IAA Transportation 2026, il gruppo presenterà la nuova roadmap con cui punta a consolidare la propria presenza sul mercato europeo e ad allargare il raggio d’azione oltre la semplice vendita di furgoni. L’obiettivo è offrire ai clienti professionali un pacchetto più ampio, che comprenda veicoli, servizi, logistica e soluzioni pensate per utilizzi molto diversi tra loro.

Advertisement

Stellantis Pro One porta ad Hannover Box-on-Wheels e Smart Compact Van

La principale novità sarà la prima mondiale di Box-on-Wheels, un concept autonomo sviluppato per la logistica dell’ultimo miglio. Stellantis Pro One vuole mostrare come potrebbe cambiare il trasporto delle merci nelle città, soprattutto nei contesti in cui servono consegne rapide, continuità operativa e una gestione sempre più automatizzata dei mezzi.

Ad Hannover ci sarà spazio anche per lo Smart Compact Van, che farà la sua prima apparizione pubblica dopo la presentazione digitale. Il progetto rientra nella strategia con cui Stellantis Pro One vuole ampliare la propria offerta e anticipare alcune delle soluzioni che potrebbero trovare spazio nella prossima generazione di veicoli commerciali.

Advertisement

Un altro tema centrale sarà CustomFit, il programma dedicato alle trasformazioni e alle personalizzazioni. L’idea è permettere ai clienti professionali di configurare i veicoli in base al lavoro da svolgere, partendo dalla gamma già disponibile e aggiungendo allestimenti specifici per diversi settori. Stellantis vuole quindi rendere più semplice il passaggio dal veicolo di serie a un mezzo pronto per essere utilizzato direttamente sul campo.

La conferenza stampa sarà guidata da Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe e Global Head di Stellantis Pro One, insieme a Eric Laforge, Global Senior Vice President della divisione. I due manager illustreranno gli ultimi sviluppi del programma e i prossimi interventi previsti per sostenere la crescita del business. Subito dopo la presentazione, i giornalisti potranno vedere da vicino le novità e assistere alle dimostrazioni organizzate nell’area esterna dello stand.

Advertisement

L’appuntamento è fissato per il 14 settembre 2026 alle 8:20 CEST, presso lo stand Stellantis Pro One a IAA Transportation di Hannover. La conferenza durerà circa venti minuti e sarà l’occasione scelta dal gruppo per mostrare come intende muoversi nei prossimi anni nel settore della mobilità professionale.