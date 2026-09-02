Fiat al vertice del mercato italiano ad agosto 2026: Pandina regina, Grande Panda quarta e Fiat Professional vola nei van

Agosto porta un’altra conferma per FIAT e Fiat Professional, che restano davanti a tutti sul mercato italiano. Secondo i dati elaborati da Dataforce, i due marchi hanno chiuso il mese con 9.899 immatricolazioni, con una quota complessiva del 12,8%. Rispetto ad agosto 2025 il guadagno è di 1,6 punti percentuali. Nei primi otto mesi del 2026 il totale è invece arrivato a 158.281 unità, con una quota del 12,7%, in crescita di 1,3 punti.

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FIAT resta davanti a tutti in Italia

Limitando il conteggio alle sole autovetture, FIAT ha registrato ad agosto 7.637 immatricolazioni e una quota dell’11%, con un miglioramento di 1,7 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da gennaio ad agosto il marchio ha totalizzato 128.852 vetture, facendo segnare una crescita dell’1,8% e una quota dell’11,4%. Numeri che permettono ancora una volta a FIAT di mantenere il primo posto sul mercato italiano.

Il marchio continua a fare bene anche tra i clienti privati. Ad agosto la quota in questo canale è arrivata all’11,1%, con un guadagno di 2,5 punti. Nei primi otto mesi dell’anno FIAT ha superato le 70.000 immatricolazioni tra i privati, raggiungendo una quota dell’11,5%. Anche qui la crescita rispetto al 2025 è netta, con 2,7 punti percentuali in più.

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A fare gran parte del lavoro è ancora una volta la Pandina Hybrid, costruita nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Ad agosto è stata l’auto più venduta in Italia con 4.686 immatricolazioni, pari al 6,8% di tutto il mercato nazionale. Il modello continua quindi a difendere il primato che mantiene ormai da mesi, mostrando quanto la formula della piccola FIAT resti ancora molto apprezzata dal pubblico italiano.

Accanto alla Pandina c’è anche la Fiat 500, che ad agosto ha registrato 734 unità. Insieme, i due modelli hanno permesso a FIAT di raggiungere il 67,6% del segmento A. La presenza del marchio tra le citycar resta quindi molto forte, sostenuta da due vetture prodotte in Italia e pensate soprattutto per chi cerca dimensioni compatte, facilità di guida e costi di utilizzo contenuti.

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Sta andando bene anche la Grande Panda, che nei primi otto mesi del 2026 ha raggiunto quota 27.529 immatricolazioni. Questo risultato la porta al quarto posto nella classifica generale delle auto più vendute in Italia. Un dato che mostra come il nuovo modello stia trovando il proprio spazio senza togliere centralità alla Pandina, che continua a muovere volumi decisamente più alti.

FIAT resta davanti anche nella micromobilità grazie alla Topolino. Ad agosto il piccolo quadriciclo elettrico ha conquistato il 51,2% del mercato dei quadricicli leggeri a batteria, con una crescita di 8,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025.

Sul fronte dei veicoli commerciali, invece, il marchio da battere resta Fiat Professional. Ad agosto ha registrato 2.262 immatricolazioni e una quota del 27,1%. Nei primi otto mesi dell’anno le unità sono state 29.699, pari al 24,8% del mercato.

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Anche la classifica dei singoli modelli racconta bene il momento del marchio: Scudo, Doblò e Ducato hanno occupato le prime tre posizioni tra i van più venduti ad agosto. Nel cumulato del 2026, il Ducato resta il furgone più venduto in Italia con 12.320 immatricolazioni. Fiat Professional guida inoltre tutti e quattro i segmenti in cui è presente: Ducato nei Large Van, Scudo nei Medium Van, Doblò nei Compact Van e Panda Van tra i Car Derived.