Stellantis cresce il doppio del mercato in Italia ad agosto 2026

Agosto porta un’altra conferma per Stellantis sul mercato italiano. I numeri elaborati da Dataforce mostrano infatti un gruppo ancora in crescita, e con un passo più veloce rispetto al resto del mercato. Considerando anche Leapmotor, le immatricolazioni sono state 18.845, il 6,2% in più rispetto ad agosto 2025. Nello stesso mese il mercato italiano si è fermato a +3%, con 69.411 auto registrate. La quota Stellantis è salita così al 27,2%, guadagnando 0,8 punti percentuali.

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Stellantis cresce in Italia e piazza cinque modelli nella top 10

Il dato resta positivo anche togliendo Leapmotor dal conteggio. In questo caso le vendite dei marchi Stellantis sono cresciute praticamente allo stesso ritmo del mercato e la quota si è mantenuta al 26%. A dare una grossa mano sono alcuni modelli che continuano a essere molto presenti nelle classifiche italiane e che, anche ad agosto, hanno occupato diverse posizioni nella parte alta.

La regina del mese è ancora una volta la Fiat Pandina. Con 4.686 immatricolazioni ha conquistato il primo posto assoluto e il 6,8% dell’intero mercato. Dietro di lei, nella top 10, compaiono altre quattro auto del gruppo: Citroën C3 al terzo posto, Jeep Avenger al quarto, Fiat Grande Panda al quinto e Peugeot 208 al nono. Cinque modelli su dieci arrivano quindi da Stellantis.

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“Risultati che confermano la forza dei nostri marchi”, ha commentato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia.

Se si allarga lo sguardo ai primi otto mesi del 2026, la crescita appare ancora più evidente. Compresa Leapmotor, Stellantis ha raggiunto 341.225 immatricolazioni, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il mercato italiano, nello stesso arco di tempo, è cresciuto dell’8,5% fino a 1.129.596 unità. La quota del gruppo è arrivata al 30,2%, 1,4 punti in più rispetto al 2025. Senza Leapmotor, le vendite crescono del 6% e la quota si ferma al 27,9%.

A tenere alto il peso del gruppo continua a pensarci soprattutto Fiat. Ad agosto il marchio ha registrato 7.637 immatricolazioni e una quota dell’11%, in crescita di 1,7 punti rispetto a un anno fa. Da gennaio ad agosto le auto registrate sono state 128.582, con un aumento dell’1,8%. Fiat resta davanti anche tra i clienti privati, dove nel cumulato dell’anno ha superato quota 70.000 immatricolazioni.

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Molto più veloce, almeno in termini percentuali, è la crescita di Leapmotor. Il marchio cinese ha chiuso agosto con 851 immatricolazioni, il 255% in più rispetto allo stesso mese del 2025. La quota nel mercato delle auto è arrivata all’1,2%. Ancora meglio va nel solo elettrico, dove Leapmotor ha raggiunto il 7%, conquistando il terzo posto tra i marchi BEV. Tra i clienti privati è addirittura prima, con una quota del 14,7%.

Anche nei veicoli commerciali Stellantis continua a occupare le prime posizioni. Fiat Professional ha registrato 2.262 immatricolazioni ad agosto e una quota del 27,1%. Nei primi otto mesi dell’anno le unità sono state 29.699, pari al 24,8% del mercato. Scudo, Doblò e Ducato hanno occupato i primi tre posti tra i van più venduti del mese, mentre il Ducato resta il commerciale più venduto del 2026 con 12.320 immatricolazioni.

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C’è poi la Fiat Topolino, che continua a fare numeri molto forti nella micromobilità. Ad agosto ha conquistato il 51,2% del mercato dei quadricicli leggeri elettrici, migliorando di 8,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.