DS Automobiles cambia guida: Xavier Chardon prende il comando e punta forte sulla nuova DS N°7

Cambio di guida per DS Automobiles. Dal 1° settembre 2026 il marchio francese passerà nelle mani di Xavier Chardon, che continuerà anche a occuparsi di Citroën. Stellantis ha quindi deciso di affidare entrambi i brand allo stesso manager, nell’ambito del nuovo assetto pensato per l’Europa. Chardon risponderà direttamente a Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe.

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Xavier Chardon sarà il nuovo CEO di DS Automobiles

Il nome di Chardon è tutt’altro che nuovo nel settore automotive. Ha 55 anni e ha iniziato a lavorare nel gruppo PSA nel 1994. Curiosamente, uno dei suoi primi incarichi lo ha portato proprio in Italia, all’interno di Citroën. Da lì è iniziata una carriera che lo ha visto spostarsi spesso tra diversi mercati europei.

Nel 2001 è diventato responsabile di Citroën in Danimarca, mentre tre anni dopo è passato in Germania. Tra il 2007 e il 2009 ha seguito marketing, stampa e relazioni pubbliche, prima di assumere la guida di Citroën Francia. È rimasto in quel ruolo fino al 2011.

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Nel 2012 è arrivato il passaggio a Volkswagen. Chardon ha iniziato occupandosi delle vendite europee, poi ha lavorato sul marketing e sulla comunicazione del marchio. Nel 2016 è diventato Vicepresidente Marketing e Clienti di Volkswagen e poco dopo si è trasferito in Cina.

Lì ha seguito prima un progetto legato alla digitalizzazione e successivamente è entrato nella joint venture SAIC-Volkswagen, dove si è occupato di vendite e marketing. Nel 2021 è tornato in Francia per guidare Volkswagen Group France. Il ritorno in Stellantis è arrivato nel giugno 2025 con la nomina a CEO di Citroën. Poco più di un anno dopo, al suo incarico si aggiunge quindi anche DS Automobiles.

Chardon prenderà il posto di Xavier Peugeot, che passa invece a occuparsi di Jeep in Europa con un ruolo creato appositamente nella nuova organizzazione di Stellantis. Peugeot continuerà anche a seguire le attività Heritage del gruppo.

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Per DS il cambio arriva mentre il marchio sta cercando di dare più peso alla propria presenza sul mercato. Molto ruoterà attorno alla nuova DS N°7, modello su cui Stellantis punta parecchio e che dovrà raccogliere l’eredità della vettura più venduta nella storia del brand.

Chardon ha già fatto capire che proprio la DS N°7 sarà una delle sue priorità. “La nostra ambizione è chiara: consolidare le basi già esistenti, rendere DS N°7 un successo e rafforzare l’attrattiva, l’unicità e la longevità di DS Automobiles”, ha spiegato.

Il fatto che DS e Citroën vengano affidate allo stesso manager dovrebbe rendere più semplice condividere alcune attività tra i due marchi. Allo stesso tempo Chardon ha ribadito che DS dovrà continuare ad avere una personalità propria, con design, stile e immagine ben separati da quelli di Citroën.