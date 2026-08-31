Peugeot torna in azione nel FIA WEC 2026 sul circuito di Austin

Il “leone” si prepara a ruggire in un nuovo appuntamento agonistico nel suolo statunitense. Qui le Peugeot 9×8 torneranno ad affrontare le insidie del Campionato Mondiale FIA Endurance 2026, nel corso del Lone Star Le Mans ad Austin (Texas).

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La tappa all’orizzonte sarà la quinta della stagione agonistica. A fare da teatro al confronto ci penserà una pista dove il prototipo della casa francese ottenne lo scorso anno un terzo e un quarto posto: il miglior risultato raccolto dal marchio nel FIA WEC, dal momento del ritorno nella specialità, avvenuto nel 2022.

L’appuntamento americano si appresta a chiudere la pausa estiva, che ha sospeso per un paio di mesi le sfide. Il match si disputerà sul Circuit of The Americas, lungo 5.513 metri. Si tratta di una delle piste più impegnative del cartellone sportivo, tanto per i piloti quanto per le auto.

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Dopo un lungo intervallo, il FIA World Endurance Championship torna quindi in scena, per dare avvio alla seconda metà della stagione 2026. Questa parte terminale prevede un calendario rivisto, che include l’aggiunta della 6 Ore di Barcellona e della 6 Ore di Monza, inserite più avanti nell’anno.

Foto Peugeot

Tradizionalmente disputata con un caldo torrido, la gara di Austin del 2025 fu invece influenzata da piogge torrenziali. In tali condizioni, particolarmente impegnative, le Peugeot 9X8 seppero mettersi in buona mostra, guadagnando il terzo e quarto posto finale. Questo rimane il miglior risultato combinato del Team Peugeot TotalEnergies dal ritorno alle gare endurance.

Come dicevamo, il Circuit of The Americas è uno dei più impegnativi del calendario, nonostante abbia la velocità media sul giro più bassa della stagione FIA WEC. A mettere alla prova i protagonisti ci pensano il senso di marcia antiorario, le intense frenate, i continui cambi di ritmo e i numerosi dossi, che impongono un notevole impegno.

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Anche le gomme, nella sfida texana, sono molto sollecitate, dovendo gestire il carico energetico più alto della stagione. In questo scenario, nel 2026, le due Peugeot 9X8 cercheranno di dare il meglio del loro potenziale, adeguatamente assistite dai loro driver.

Il ritorno in pista prenderà forma nella giornata di venerdì 4 settembre, con le prime due sessioni di prove libere, seguite da una terza sessione di prove e dalle qualifiche sabato. La Lone Star Le Mans 2026 inizierà domenica 6 settembre alle 13:00 ora locale (20:00 CET).

Fonte | Stellantis