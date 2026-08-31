Ferrari 812 Competizione: la magica sinfonia del V12 su strada | Video

La Ferrari 812 Competizione è una delle auto più muscolari della produzione moderna del “cavallino rampante“. Questa vettura sfodera il suo tono muscolare in ogni dettaglio, trasmettendo anche da ferma l’intensità dell’energia custodita in corpo. Impossibile resistere al fascino delle sue seduzioni.

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A lei è dedicato un cortometraggio di taglio avvincente, proposto ai suoi seguaci da C&C PremiumCars, su YouTube. Il video, in circa 3 minuti, offre una panoramica su un esemplare della specie, focalizzandosi sul sound e sulle riprese esterne ed interne.

La Ferrari 812 Competizione protagonista delle riprese è vestita in un intrigante Grigio Silverstone, che profuma di mistero. Per un’auto del genere io preferirei tinte più istituzionali, come il Rosso Corsa e il Giallo Modena, ma non tutti hanno i miei gusti. Ne prendo atto in forma rispettosa.

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A prescindere dal colore della carrozzeria, questa coupé sa come catalizzare l’interesse, anche in virtù del suo DNA racing. Basata sulla 812 Superfast, la Ferrari 812 Competizione ne spinge ancora più in alto i contenuti ingegneristici e prestazionali.

Nata in edizione limitata, per un ristretto nucleo di clienti privilegiati del marchio, questa creatura è disponibile anche in versione Aperta, godibile en plein air. In questo caso, però, la mia preferenza va alla versione coupé, per la migliore integrità del design, anche se l’altra si avvicina molto.

Per confezionare questa sportiva di razza, gli uomini del “cavallino rampante” hanno fatto appello all’esperienza maturata nel mondo delle corse. Un fatto messo subito in chiaro al momento del debutto, avvenuto guarda caso presso il dipartimento Attività Sportive GT della casa di Maranello.

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Sotto il lungo cofano anteriore della Ferrari 812 Competizione pulsa un monumento ingegneristico. Si tratta di un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che conquista il cuore sin dal primo sguardo e a partire dalla prima nota sonora. Qui, cari signori, siamo al cospetto dell’eccellenza assoluta.

I cavalli al servizio del piacere sono 830 e si manifestano con una progressione esaltante. Le cifre dinamiche sono degne dell’aspetto muscolare, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Si spinge oltre la soglia dei 340 km/h la punta velocistica. Incredibile il tempo messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’20”. Siamo quasi sugli stessi livelli della Ferrari LaFerrari.

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Di impagabile suggestione le alchimie sonore dell’unità propulsiva, che suona come un’orchestra, fino al regime massimo, fissato a 9.500 giri al minuto. La sensazione che regala il suo funzionamento è quella di una spinta travolgente e inesauribile. Abbandonarsi alle scariche di adrenalina generosamente elargite dalla Ferrari 812 Competizione è un fatto assolutamente naturale.

Questa vettura sportiva del “cavallino rampante” è una scultura a quattro ruote, la cui ingegneria tocca i vertici, come la tela prestazionale. Molto curata la veste aerodinamica, per conseguire livelli di deportanza straordinariamente alti, che incollano l’auto all’asfalto, quando l’andatura si fa più sostenuta. Adesso, però, la parola passa al video. Buona visione!