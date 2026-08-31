Stellantis cambia ancora: nuove nomine per comunicazione e politiche pubbliche

Stellantis continua a ridisegnare la propria struttura manageriale e annuncia due nuove nomine che entreranno in vigore dal 1° settembre. Questa volta i cambiamenti riguardano due aree molto delicate per il gruppo: comunicazione e politiche pubbliche. Stephanie Hartgrove assumerà la responsabilità della Comunicazione, mentre Clara Ingen-Housz guiderà le Politiche Pubbliche e la Strategia Regolamentare per il Commercio Internazionale. Entrambe riporteranno direttamente all’amministratore delegato Antonio Filosa.

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Stellantis affida la comunicazione a Stephanie Hartgrove

La prima novità riguarda Stephanie Hartgrove, nominata Responsabile della Comunicazione e destinata a entrare anche nel Team Dirigenziale di Stellantis. Il suo arrivo coincide con una fase in cui il gruppo sta lavorando al lancio della strategia FaSTLAne 2030, con una forte attenzione anche al modo in cui l’azienda si presenta all’esterno e dialoga con investitori, istituzioni, clienti e dipendenti.

Hartgrove porta con sé oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione internazionale. Prima di entrare in Stellantis ha lavorato in Johnson & Johnson, dove ricopriva il ruolo di Vicepresidente Globale delle Comunicazioni e degli Affari Pubblici per il settore MedTech. In quella posizione si occupava della reputazione e della crescita del portafoglio di tecnologie mediche del gruppo.

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Nel suo curriculum figurano anche esperienze in Baker Hughes e GE, sempre in ruoli legati alla comunicazione. Ancora prima aveva iniziato la propria carriera nel giornalismo, lavorando per CNN e Al Jazeera. Un percorso che le ha permesso di passare dal mondo dell’informazione a quello della comunicazione aziendale internazionale.

La seconda nomina riguarda Clara Ingen-Housz, che assume il ruolo di Responsabile delle Politiche Pubbliche e della Strategia Regolamentare per il Commercio Internazionale. Anche lei riporterà direttamente ad Antonio Filosa. Il suo compito sarà quello di definire la strategia del gruppo nei rapporti con istituzioni, regolatori e organismi pubblici, oltre a seguire da vicino i temi legati al commercio internazionale.

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Ingen-Housz supporterà anche Filosa nelle relazioni istituzionali e lavorerà allo sviluppo delle competenze interne in materia di diritto commerciale internazionale all’interno dell’ufficio legale. Il nuovo incarico arriva dopo 19 mesi durante i quali ha seguito le relazioni pubbliche e la comunicazione del gruppo.

Antonio Filosa ha commentato entrambe le nomine spiegando che Hartgrove arriva “in un momento importante per Stellantis”, proprio mentre il gruppo avvia la nuova strategia FaSTLAne 2030. L’amministratore delegato ha citato la sua esperienza internazionale e la capacità di lavorare sulla reputazione aziendale e sulla fiducia degli stakeholder.

Il CEO Antonio Filosa ha poi ringraziato Ingen-Housz per il lavoro svolto negli ultimi mesi e per aver accettato la nuova responsabilità. Secondo il CEO, le due nomine serviranno a permettere a Stellantis di comunicare in maniera più chiara verso l’esterno e di affrontare con maggiore attenzione le questioni regolamentari e istituzionali che coinvolgono il gruppo nei diversi mercati.