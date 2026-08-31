Alfa Romeo e Jeep, cambio al vertice in Polonia: Marcin Kruczkowski guiderà entrambi i marchi

Dal 1° settembre 2026 cambierà la guida di Alfa Romeo e Jeep in Polonia. Stellantis ha scelto Marcin Kruczkowski, manager che conosce bene il gruppo e che negli ultimi vent’anni ha lavorato soprattutto tra finanza, servizi legati all’auto e incarichi internazionali. In Polonia avrà ora il compito di seguire più da vicino la crescita dei due marchi, dalle strategie commerciali allo sviluppo della rete e delle vendite.

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Kruczkowski è entrato nel gruppo nel 2005, quando ha iniziato a lavorare in PSA Finance Polska. Nel tempo ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare Direttore Operativo. Nel 2009 è arrivato il passaggio alla sede centrale in Francia, dove si è occupato di sviluppo internazionale e ingegneria finanziaria.

Alfa Romeo e Jeep in Polonia passano a Marcin Kruczkowski

Da lì è iniziata una carriera sempre più internazionale. Nel 2014 ha assunto la guida di Banque PSA Finance in Turchia, mentre dal 2017 ha diretto Stellantis Financial Services Poland. Cinque anni dopo è passato a Stellantis Financial Services BeLux, seguendo quindi Belgio e Lussemburgo.

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È proprio in quest’ultimo incarico che Kruczkowski ha ottenuto uno dei risultati più visibili. In tre anni la quota di mercato di Stellantis è salita dal 13,5% al 17%, con un guadagno di 3,5 punti percentuali. Un dato che ha certamente pesato nella scelta di affidargli ora due marchi importanti come Alfa Romeo e Jeep.

Per il manager si apre quindi una fase diversa rispetto al passato. Dopo molti anni trascorsi tra leasing, prestiti, assicurazioni e servizi finanziari collegati all’acquisto delle auto, adesso dovrà occuparsi direttamente della gestione commerciale dei due marchi sul mercato polacco.

Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska, ha spiegato che “le conoscenze e l’esperienza pratica di Marcin, sia in ambito gestionale che nei prodotti finanziari per il mercato automobilistico, si allineano perfettamente con le esigenze dei clienti Alfa Romeo e Jeep”. Kruczkowski prenderà il posto di Adam Męciński, che guidava Jeep in Polonia dal 2023 e ha deciso di continuare la propria carriera fuori da Stellantis.

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Tomaszkiewicz lo ha ringraziato per il lavoro svolto negli ultimi anni e gli ha augurato successo per il futuro. Dal primo settembre, dunque, Alfa Romeo e Jeep avranno in Polonia un unico responsabile, con una gestione più accentrata e una figura che arriva da un percorso molto legato anche agli strumenti finanziari usati per sostenere le vendite.