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Alfa Romeo e Jeep, cambio al vertice in Polonia: Marcin Kruczkowski guiderà entrambi i marchi

Dal 1° settembre 2026 Marcin Kruczkowski guiderà Alfa Romeo e Jeep in Polonia, sostituendo Adam Męciński. Forte di una lunga esperienza in Stellantis tra finanza, servizi automobilistici e incarichi internazionali, dovrà sostenere crescita commerciale, sviluppo della rete e vendite dei due marchi, dopo aver contribuito all’aumento della quota Stellantis in Belgio e Lussemburgo.

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Marcin Kruczkowski

Dal 1° settembre 2026 cambierà la guida di Alfa Romeo e Jeep in Polonia. Stellantis ha scelto Marcin Kruczkowski, manager che conosce bene il gruppo e che negli ultimi vent’anni ha lavorato soprattutto tra finanza, servizi legati all’auto e incarichi internazionali. In Polonia avrà ora il compito di seguire più da vicino la crescita dei due marchi, dalle strategie commerciali allo sviluppo della rete e delle vendite.

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Kruczkowski è entrato nel gruppo nel 2005, quando ha iniziato a lavorare in PSA Finance Polska. Nel tempo ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare Direttore Operativo. Nel 2009 è arrivato il passaggio alla sede centrale in Francia, dove si è occupato di sviluppo internazionale e ingegneria finanziaria.

Alfa Romeo e Jeep in Polonia passano a Marcin Kruczkowski

Da lì è iniziata una carriera sempre più internazionale. Nel 2014 ha assunto la guida di Banque PSA Finance in Turchia, mentre dal 2017 ha diretto Stellantis Financial Services Poland. Cinque anni dopo è passato a Stellantis Financial Services BeLux, seguendo quindi Belgio e Lussemburgo.

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È proprio in quest’ultimo incarico che Kruczkowski ha ottenuto uno dei risultati più visibili. In tre anni la quota di mercato di Stellantis è salita dal 13,5% al 17%, con un guadagno di 3,5 punti percentuali. Un dato che ha certamente pesato nella scelta di affidargli ora due marchi importanti come Alfa Romeo e Jeep.

Per il manager si apre quindi una fase diversa rispetto al passato. Dopo molti anni trascorsi tra leasing, prestiti, assicurazioni e servizi finanziari collegati all’acquisto delle auto, adesso dovrà occuparsi direttamente della gestione commerciale dei due marchi sul mercato polacco.

alfa romeo junior speciale

Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska, ha spiegato che “le conoscenze e l’esperienza pratica di Marcin, sia in ambito gestionale che nei prodotti finanziari per il mercato automobilistico, si allineano perfettamente con le esigenze dei clienti Alfa Romeo e Jeep”. Kruczkowski prenderà il posto di Adam Męciński, che guidava Jeep in Polonia dal 2023 e ha deciso di continuare la propria carriera fuori da Stellantis.

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Tomaszkiewicz lo ha ringraziato per il lavoro svolto negli ultimi anni e gli ha augurato successo per il futuro. Dal primo settembre, dunque, Alfa Romeo e Jeep avranno in Polonia un unico responsabile, con una gestione più accentrata e una figura che arriva da un percorso molto legato anche agli strumenti finanziari usati per sostenere le vendite.

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