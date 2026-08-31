Stellantis rivoluziona i vertici europei: ecco chi guiderà Fiat, Jeep, Lancia e DS

Stellantis mette mano all’organizzazione europea e annuncia una serie di nomine che entreranno in vigore dal 1° settembre. Il riassetto riguarda diversi marchi del gruppo e accompagna l’attuazione del piano strategico Fastlane 2030. Tutti i nuovi incarichi fanno capo a Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Enlarged Europe, e interessano in particolare Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, DS Automobiles e Citroën.

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Stellantis cambia la squadra in Europa

La novità più importante riguarda Arnaud Belloni, scelto come CEO di Fiat, Abarth e Lancia e contemporaneamente come Chief Marketing Officer per l’Europa. Belloni torna così in Stellantis dopo una precedente esperienza durata 16 anni, durante la quale aveva lavorato alle strategie di marketing dei marchi italiani e francesi. Negli ultimi anni era passato al Gruppo Renault, prima come Global Chief Marketing Officer e successivamente come Chief Branding Officer.

Belloni prende il posto di Olivier François, che lo accompagnerà fino a metà ottobre durante il passaggio di consegne. François resterà comunque vicino al gruppo con il ruolo di Strategic Advisor, continuando a occuparsi di temi legati alla strategia dei marchi e dei prodotti.

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Il riassetto coinvolge anche DS Automobiles. Xavier Chardon, già responsabile di Citroën, assume anche l’incarico di CEO del marchio premium francese. Stellantis sceglie quindi di avvicinare ulteriormente la gestione dei due brand, pur mantenendo identità e posizionamento distinti.

Cambia anche la struttura europea di Jeep. Xavier Peugeot viene nominato responsabile del marchio per l’Europa, incarico creato appositamente all’interno della nuova organizzazione. Il manager avrà il compito di seguire più da vicino prodotto, marketing e vendite, con l’obiettivo di adattare maggiormente l’offerta Jeep alle richieste dei clienti europei.

Roberta Zerbi, che fino a oggi aveva avuto responsabilità legate al marchio Lancia in Europa, concentrerà invece la propria attività su Customer Journey Excellence e Network Development, due aree che riguardano direttamente il rapporto con i clienti e l’evoluzione della rete commerciale.

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Le modifiche arrivano anche nella struttura Commercial Operations Enlarged Europe guidata da Maurizio Zuares. Gaetano Thorel aggiunge Lancia alle responsabilità che già aveva per Fiat e Abarth in Enlarged Europe e riporterà funzionalmente ad Arnaud Belloni. In pratica, i tre marchi italiani vengono riuniti ancora di più sotto una gestione coordinata.

Un’impostazione simile viene adottata per Citroën e DS Automobiles. Laurent Diot, già responsabile di Citroën per Enlarged Europe, prenderà in carico anche DS Automobiles e riporterà funzionalmente a Xavier Chardon. Fabio Catone viene invece confermato alla guida europea di Jeep, Ram e Dodge, con riporto funzionale al nuovo responsabile Jeep Xavier Peugeot.

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Emanuele Cappellano ha spiegato che le nomine servono ad accelerare il lavoro previsto da Fastlane 2030 e a rendere più chiara l’organizzazione dei marchi in Europa. In particolare, Stellantis vuole dare maggiore autonomia a Jeep nel mercato europeo e creare legami più stretti tra Lancia e Fiat da una parte e DS Automobiles e Citroën dall’altra.

“Queste nomine rappresentano un ulteriore fondamentale passo nell’accelerazione dell’attuazione del nostro piano strategico Fastlane 2030”, ha dichiarato Cappellano, che ha poi ringraziato Olivier François per il lavoro svolto negli anni e ha rivolto un augurio ai manager chiamati ad assumere le nuove responsabilità.

Il nuovo assetto fotografa una Stellantis che prova a semplificare la propria struttura europea, affidando più marchi a manager comuni e creando ruoli specifici dove ritiene necessario intervenire più direttamente. Dal 1° settembre toccherà alla nuova squadra trasformare questa riorganizzazione in risultati concreti sui mercati europei.