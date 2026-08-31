Alfa Romeo fa festa in Germania: 240 auto storiche e 3.000 visitatori a Pista & Piloti

La nona edizione di Pista & Piloti ha confermato quanto questo appuntamento sia ormai legato a doppio filo con il mondo Alfa Romeo. Sul circuito di prova TRIWO di Pferdsfeld, in Germania, il fine settimana ha richiamato circa 3.000 visitatori provenienti da diversi Paesi, con oltre 240 vetture storiche impegnate in pista. Alfa Romeo ha partecipato ancora una volta come partner ufficiale e ha scelto l’evento anche per mostrare per la prima volta al pubblico tedesco la rarissima Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Advertisement

Alfa Romeo protagonista a Pista & Piloti con oltre 240 vetture

Il sabato è stato dedicato soprattutto all’Alfa Romeo Driving Experience. Più di 100 proprietari hanno potuto entrare sul circuito con le proprie vetture e guidare in un ambiente ben diverso dalle normali strade di tutti i giorni. Per molti partecipanti è stata l’occasione di scoprire meglio le capacità della propria Alfa Romeo, con il tracciato di Pferdsfeld trasformato per qualche ora in un grande punto d’incontro tra appassionati del Biscione.

“Pista & Piloti è un appuntamento imperdibile per noi ogni anno”, ha spiegato Veit Liebing, responsabile Marketing di Alfa Romeo Germania. Secondo il manager, vedere insieme modelli storici e vetture moderne permette di capire quanto sia ancora forte il rapporto tra il marchio e i suoi clienti. Liebing ha ricordato anche l’interesse raccolto dall’Alfa Romeo Driving Experience e dalle parate organizzate per due anniversari particolarmente importanti nella storia della casa.

Advertisement

La domenica il programma si è spostato soprattutto sulle vetture da corsa e sulle Alfa Romeo storiche. Durante il Gran Premio Alfa Romeo, circa 240 auto hanno riportato in pista l’atmosfera delle competizioni di qualche decennio fa. La maggior parte portava sul cofano lo stemma del Biscione, con modelli appartenenti a periodi molto diversi della storia del marchio e arrivati a Pferdsfeld da diversi Paesi europei.

Uno dei momenti più attesi è stato quello dedicato ai 60 anni dell’Alfa Romeo Spider. Più di 50 esemplari appartenenti a varie generazioni hanno preso parte alla parata, offrendo una panoramica di quasi trent’anni di evoluzione della celebre scoperta italiana. Accanto alla Spider è stato celebrato anche il mezzo secolo del Trofeo Alfasud, una delle prime serie monomarca europee, che negli anni Settanta e Ottanta permise a molti giovani piloti di muovere i primi passi nelle competizioni.

Advertisement

Per ricordare quella pagina della storia sportiva Alfa Romeo sono scese in pista circa 20 vetture del Trofeo Alfasud. A guidare la parata c’era però una delle Alfa più esclusive di oggi: la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, arrivata per il suo debutto in Germania. La serie speciale sviluppa 520 CV ed è stata realizzata con il contributo del team velico Luna Rossa, dal quale derivano diversi interventi sull’aerodinamica e alcuni dettagli estetici. I dieci esemplari previsti sono già stati tutti venduti.

A Pferdsfeld c’è stato spazio anche per una presenza decisamente insolita. Sul circuito è arrivato infatti un elicottero ultraleggero ClassiX con livrea Alfa Romeo, progettato dal fondatore di Evocopter Paul Ressle. Il prototipo utilizza ampiamente la fibra di carbonio ed è stato verniciato in Rosso Alfa, con dettagli Quadrifoglio che richiamano direttamente le vetture sportive del marchio. Un mezzo curioso che ha attirato parecchia attenzione durante il weekend.

Advertisement

L’organizzatore Marco Wimmer e l’agenzia APPIA stanno già lavorando alla prossima edizione. Nel 2027 Pista & Piloti festeggerà il decimo appuntamento, ancora una volta nell’ultimo fine settimana di agosto, con l’obiettivo di riportare in Germania auto storiche, modelli moderni e proprietari Alfa Romeo provenienti da tutta Europa.