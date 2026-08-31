Nuova Alfa Romeo Montreal, il mito potrebbe tornare? Un render riaccende il sogno del Biscione

La nuova Alfa Romeo Montreal continua a vivere soprattutto nella fantasia degli appassionati, ma ogni tanto arriva qualche progetto capace di far tornare il nome al centro dell’attenzione. È il caso del render realizzato dal creatore digitale indipendente Carlo Indelicato, pubblicato su LinkedIn e dedicato a una possibile erede della celebre coupé italiana. Le immagini non arrivano da Alfa Romeo e non anticipano un modello già deciso, ma il momento scelto per immaginarla è sicuramente interessante.

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Nuova Alfa Romeo Montreal, il render immagina una supercar moderna

Indelicato ha scelto proporzioni molto sportive, con carrozzeria bassa e larga, cofano lungo e abitacolo raccolto. Il frontale conserva lo Scudetto Alfa Romeo e prova a reinterpretare in chiave moderna alcuni elementi della Montreal originale, mentre la parte posteriore diventa più aggressiva, con carreggiate larghe, grandi prese d’aria laterali e una coda molto pulita. Nella seconda immagine il progetto viene mostrato anche come se fosse esposto in uno spazio ufficiale Alfa Romeo, quasi a trasformare lo studio grafico in una vera concept car.

Il nome Montreal porta con sé una storia particolare. La prima Alfa Romeo Montreal nacque alla fine degli anni Sessanta, dopo che il prototipo realizzato da Marcello Gandini per Bertone venne mostrato all’Expo di Montreal del 1967. La versione di serie arrivò nel 1970, conservando molte delle idee viste sul concept e introducendo un motore V8 derivato dall’esperienza maturata con la 33 Stradale. Con il suo 2.6 litri da circa 200 CV, la Montreal diventò una delle Alfa più particolari e riconoscibili di quel periodo.

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Per molti anni un’erede diretta è rimasta fuori dai programmi del marchio. Oggi, però, la situazione è leggermente diversa. Alfa Romeo ha aperto una nuova fase con BottegaFuoriserie, il programma dedicato ai modelli più esclusivi e ai progetti speciali sviluppati insieme a Maserati. Dopo la 33 Stradale, Stellantis ha già lasciato intendere che altri modelli a tiratura limitata potrebbero arrivare nei prossimi anni, lasciando spazio a nomi storici capaci di avere ancora un forte richiamo.

Tra questi, Montreal sarebbe uno dei candidati più affascinanti, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su un suo ritorno. Una futura vettura firmata BottegaFuoriserie potrebbe comunque permettere ad Alfa Romeo di recuperare denominazioni del passato senza doverle trasformare in modelli di grande serie. In quel caso, la nuova Montreal potrebbe nascere come coupé esclusiva, con numeri limitati e una forte componente artigianale, seguendo una strada simile a quella già percorsa con la 33 Stradale.